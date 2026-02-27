Alineaciones confirmadas de Levante y Alavés en la jornada 26 de LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 27 FEB 2026 - 19:58h.

La jornada 26 de LALIGA EA Sports arranca este viernes en el Ciutat de Valencia en un duelo clave en la pelea por la salvación entre el Levante y el Deportivo Alavés. Los granotas y los babazorros se citan en Orriols en un choque en el que Luís Castro y el Chacho Coudet ya tienen alineaciones confirmadas con algunas modificaciones en ambos clubes.

En el Levante, Luís Castro cambia varias piezas de su alineación con respecto al equipo que cayó derrotado el pasado fin de semana en el Camp Nou después de haber reservado a futbolistas como Matías Moreno o Raghouber al haber jugado días antes frente al Villarreal. El argentino entra por Matturro en el eje de la zaga mientras que el francés lo hará por Oriol Rey en la medular junto a Olasagasti.

Paco Cortés y Kareem Tunde formarán las bandas en ataque con Víctor García saliendo del once con Carlos Álvarez en la mediapunta e Iván Romero de nuevo en punta. Las bajas serán la de Kervin Arriaga, en su último partido de sanción y las de los lesionados Unai Elgezabal, Pablo Martínez y Roger Brugué.

En el Alavés, Eduardo Coudet, en una semana en la que ha sonado como posible sustituto de Marcelo Gallardo en River Plate, sólo introduce una novedad con respecto al duelo ante el Girona del pasado lunes. Jon Pacheco regresa al eje de la zaga y formará junto a Nahuel Tenaglia llevando al lateral zurdo a Víctor Parada.

El principal damnificado es Yusi Enríquez, que regresa al banquillo junto a un Facundo Garcés que no ha logrado asentarse a su regreso. La única ausencia del Chacho en la convocatoria es la de Ville Koski, uno de los fichajes de invierno, que se ha caído por lesión.

Alineaciones confirmadas del Levante-Alavés

XI del Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Ugo Raghouber, Jon Ander Olasagasti, Kareem Tunde, Carlos Álvarez, Paco Cortés; Iván Romero.

XI del Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Víctor Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Ángel Pérez, Carles Aleñá; Toni Martínez, Lucas Boyé.