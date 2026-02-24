El Chacho Coudet, principal candidato para suceder a Gallardo en River Plate

Lucas Gatti 24 FEB 2026 - 12:32h.

Tal y como ha podido saber ElDesmarque, el equipo millonario se ha fijado en Coudet para el relevo de Gallardo

Marcelo Gallardo anunció su renuncia como entrenador de River tras su segundo ciclo que no fue para nada bueno. Desde su llegada en agosto de 2014, en más de un año y medio, dirigió 85 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Su River atraviesa una crisis futbolística con muy pocos precedentes en la rica historia de este club, con 12 caídas en los últimos 20 encuentros. Por este motivo, dejara su cargo formalmente luego del cotejo frente a Banfield del próximo jueves.

A raíz de su salida, según pudo saber ElDesmarque el principal candidato a sucederlo es el argentino Eduardo Coudet, entrenador del Deportivo Alavés. El Chacho tiene contrato vigente hasta junio de este año, fin de la temporada europea, pero tiene una cláusula de rescisión del conjunto español.

El interés de River por Coudet

El oriundo de Santa Fe vería con buenos ojos dejar España para regresar a la Argentina, pero su partida no es para nada fácil. El único impedimento es que no quiere irse mal del Alavés ni tampoco del fútbol español, ya que se siente contento y feliz. Y, además, quiere dejar una puerta abierta para regresar en otro momento a dirigir en un equipo de LALIGA.

El director técnico argentino entiende que son muy pocas las oportunidades que podría recibir para dirigir un equipo tan grande como River, y que cuando llegan, debería aprovecharlas. Pero su presente en España lo hace dudar, aunque el Alavés no esté pasando por un buen momento, ya que se encuentra en la posición 14 de LALIGA, a dos puntos por encima del descenso.

Su continuidad en Europa no está descartada. Si logra mantener la categoría, en el club español evalúan tentarlo con la renovación, lo que podría ser un obstáculo para cualquier avance formal desde el fútbol argentino en el corto plazo.

Sin embargo, ya hubo un sondeo desde River con el representante del entrenador, Cristian Bragarnik. En las últimas horas, Coudet fue ofrecido a la dirigencia millonaria que no le cerró las puertas y su nombre fue tomando fuerza, al punto tal de que quedaron en seguir hablando.

El santafecino cae muy bien en el seno de la dirigencia millonaria por su pasado como futbolista, entre el 2002 y 2004. Además, creen que es el indicado para tomar el cargo por su forma de ser y por la energía que les inyectaría a los futbolistas riverplatenses que necesitan levantar el ánimo por el mal momento futbolístico que atraviesan.

Mas allá de Coudet, se barajan otros nombres que también comienzan a sonar para el puesto. Los competidores del Chacho serian Ariel Holan, Gabriel Milito, Ricardo Gareca, Hernán Crespo, Ramon Diaz y hasta Pablo Aimar, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. El Payaso Aimar es uno de los anhelos de esta dirigencia millonaria por ser ídolo de club, pero deberá esperar hasta después del Mundial 2026, porque el exfutbolista está enfocado en el evento de selecciones. Sin embargo, hoy por hoy, el que pica en punta es Coudet.