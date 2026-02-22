Fran Fuentes 22 FEB 2026 - 18:15h.

El Levante UD cayó derrotado por tres goles a cero en su partido ante el FC Barcelona. Ponemos notas a los jugadores de Luis Castro tras su partido en el Camp Nou, uno por uno.

Matthew Ryan (7): Hizo varias paradas que evitaron una goleada mayor, pero poco pudo hacer en los goles. Especial atención a una doble parada IMPRESIONANTE tras un disparo a bocajarro de Fermín.

Jeremy Toljan (3): Tanto Joao Cancelo como Raphinha le sobrepasaron todo el rato. Persiguiendo sombras.

Adrián Dela (4): Logró despejar algún centro lateral, pero llegó tarde a tapar la espalda de Toljan y perdió algunos duelos con Lewandowski.

Alan Matturro (5): Un poco mejor que su compañero. Pese a la sangría defensiva, intervino varias veces con acierto en defensa para abortar jugadas de peligro del Barcelona.

Manu Sánchez (3): Defensivamente evitó un par de veces que Lamine Yamal le regateara, y aún así le regateó varias veces, pero la verdadera lucha la tuvo con Koundé, quien le encontró la espalda constantemente.

Oriol Rey (5): Luis Castro le colocó en una posición que hacía de pivote defensivo en ataque y de tercer central en defensa. Hizo bien las ayudas y despejó varios balones del área.

Víctor García (2): Entró para doblar el lateral y echarle una mano a Toljan en defensa, pero no estuvo ni en defensa ni en ataque. Sustituido al descanso.

Jon Ander Olasagasti (4): Se hartó de correr e intentar tapar agujeros, y a veces incluso lo consiguió, pero acabó viendo el balón correr de un lado a otro constantemente.

Carlos Álvarez (3): Jugó en una posición extraña, en el doble pivote, pero ni aportó en defensa ni, prácticamente, en ataque. Tuvo una ocasión de gol pero no acertó.

Kareem Tunde (2): Dejó apenas una conducción en todo el partido que llevó cierto peligro, pero aparte de eso prácticamente ni tocó la pelota.

Iván Romero (4): Partido de mucha presión y esfuerzo, de pelearse con los centrales rivales... pero no llegó ni a tirar a puerta.

Paco Cortés (5): Verticalizó y condujo cada vez que le llegó la pelota. El problema es que, cada vez que pillaba un balón, estaba a 70 metros de la portería rival. Pese a todo, algo hizo.

Karl Etta Eyong (2): Desaparecido en los más de 20 minutos que disputó.

Tai Abed (2): Tuvo una ocasión para marcar pero se hizo un lío con el balón.

Nacho Pérez (-): Sin calificar.