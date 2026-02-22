Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Uno por uno y notas del Levante en el Camp Nou, Matthew Ryan evitó una goleada mayor

Alineación del Levante frente al FC Barcelona
Alineación del Levante frente al FC Barcelona. Levante UD
El Levante UD cayó derrotado por tres goles a cero en su partido ante el FC Barcelona. Ponemos notas a los jugadores de Luis Castro tras su partido en el Camp Nou, uno por uno.

Matthew Ryan (7): Hizo varias paradas que evitaron una goleada mayor, pero poco pudo hacer en los goles. Especial atención a una doble parada IMPRESIONANTE tras un disparo a bocajarro de Fermín.

Jeremy Toljan (3): Tanto Joao Cancelo como Raphinha le sobrepasaron todo el rato. Persiguiendo sombras.

Adrián Dela (4): Logró despejar algún centro lateral, pero llegó tarde a tapar la espalda de Toljan y perdió algunos duelos con Lewandowski.

Alan Matturro (5): Un poco mejor que su compañero. Pese a la sangría defensiva, intervino varias veces con acierto en defensa para abortar jugadas de peligro del Barcelona.

Manu Sánchez (3): Defensivamente evitó un par de veces que Lamine Yamal le regateara, y aún así le regateó varias veces, pero la verdadera lucha la tuvo con Koundé, quien le encontró la espalda constantemente.

Oriol Rey (5): Luis Castro le colocó en una posición que hacía de pivote defensivo en ataque y de tercer central en defensa. Hizo bien las ayudas y despejó varios balones del área.

Víctor García (2): Entró para doblar el lateral y echarle una mano a Toljan en defensa, pero no estuvo ni en defensa ni en ataque. Sustituido al descanso.

Jon Ander Olasagasti (4): Se hartó de correr e intentar tapar agujeros, y a veces incluso lo consiguió, pero acabó viendo el balón correr de un lado a otro constantemente.

Carlos Álvarez (3): Jugó en una posición extraña, en el doble pivote, pero ni aportó en defensa ni, prácticamente, en ataque. Tuvo una ocasión de gol pero no acertó.

Kareem Tunde (2): Dejó apenas una conducción en todo el partido que llevó cierto peligro, pero aparte de eso prácticamente ni tocó la pelota.

Iván Romero (4): Partido de mucha presión y esfuerzo, de pelearse con los centrales rivales... pero no llegó ni a tirar a puerta.

Paco Cortés (5): Verticalizó y condujo cada vez que le llegó la pelota. El problema es que, cada vez que pillaba un balón, estaba a 70 metros de la portería rival. Pese a todo, algo hizo.

Karl Etta Eyong (2): Desaparecido en los más de 20 minutos que disputó.

Tai Abed (2): Tuvo una ocasión para marcar pero se hizo un lío con el balón.

Nacho Pérez (-): Sin calificar.

