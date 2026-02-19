David Torres 19 FEB 2026 - 03:45h.

La policía y el Levante UD lo detuvieron durante el duelo ante el Villarreal

LALIGA amplía su informe sobre el botellazo a Cömert y recoge que ondeó un banderín "generando tensión"

ValenciaLa policía, en colaboración con el Levante UD han identificado al aficionado que lanzó un botellazo a Eray Cömert cuando se retiraba del Ciutat de València. Ha sido durante el duelo contra el Villarreal cuando la policía, tras revisar las cámaras de Tribuna, han identificado al presunto agresor. Una vez puesto en conocimiento de los responsables de seguridad, se le ha informado de la situación y se abre un doble proceso. Por un lado, la policía lo pondrá en conocimiento de la Comisión Antiviolencia (que se reunirá en marzo para analizar los hechos) y el Comité para que emita su informe correspondiente y podría ser sancionado y, por otro, el Levante UD decidirá en las próximas horas qué sanción impone al susodicho aficionado.

¿Cómo se le identificó?

La policía llevaba varios días revisando las cámaras y tenía la cara del presunto agresor pero no su nombre y sus apellidos. De tal forma que, ha esperado al siguiente partido, que se celebró este miércoles en el Ciutat frente al Villarreal y al comprobar que, de nuevo, ocupaba la misma localidad que en el derbi contra los valencianistas, lo ha identificado y le ha tomado los datos.

La medida llega después de que LaLiga ha ampliado su informe remitido el pasado martes al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia y ha incluido el episodio en el que el valencianista Eray Cömert provoca, durante su celebración del triunfo en el derbi ante el Levante (0-2), “una situación de tensión” con jugadores y aficionados locales.

En su nueva versión, LaLiga ha explicado que este gesto provocó “una situación de tensión con miembros del cuerpo técnico, jugadores y aficionados locales, siendo necesaria la intervención de la Policía Nacional y de los vigilantes de seguridad para restablecer la calma”.

LaLiga ha precisado que estos hechos son anteriores al lanzamiento de botellas por "aficionados locales ubicados en las cercanías de la zona de grada visitante". Minutos después una botella lanzada desde otra del estadio impactó en el defensa del Valencia Eray Cömert cuando éste se dirigía al túnel de vestuarios.

En cuanto a los insultos a Pepelu, LaLiga ya informó en su primera versión del informe de que en siete ocasiones, algunas antes del inicio del encuentro, se cantó 'Pepelu es una rata', un lema que según recoge se lanzó principalmente desde dos sectores pero que se coreó desde otras partes de la grada