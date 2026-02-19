Celia Pérez 19 FEB 2026 - 10:03h.

El delantero camerunés se quedó en el banquillo hasta la segunda mitad

El Levante cayó este miércoles ante el Villarreal con un tanto de Georges Mikautadze en el 57', en el encuentro correspondiente a la jornada 16 que fue aplazado en diciembre por alerta meteorológica. Fue un partido que mantiene a los granotas en el penúltimo lugar y en el que Luis Castro decidió no contar con Etta Eyong. El delantero camerunés saltó en la segunda y el motivo poco tiene que ver con lo deportivo.

Según cuenta Fabrizio Romano, la razón de por qué el jugador no salió de inicio tiene que ver con el mercado de fichajes, de una oferta que el Levante tiene sobre la mesa para la salida del jugador. Al parecer, Etta Eyong ha despertado el interés del CSKA de Moscú, que habría propuesto una oferta de 30 millones de euros y que sería muy bien vista por el Levante.

De hecho, el club granota le habría abierto la puerta de salida, pero el delantero no tiene intención de aceptar un traspaso a Rusia. El deseo de Etta Eyong es quedarse y buscar una salida en verano a un club europeo. Este sería el motivo por el cual se quedó anoche en el banquillo y apenas tuvo protagonismo en el importantísimo duelo de anoche contra el Villarreal para tratar de luchar la permanencia esta temporada.

No fue hasta el 64' cuando Luis Castro decidió introducir a Etta Eyong, y pocos minutos después a Carlos Álvarez para buscar el gol del empate, aunque lo que estuvo más cerca fue el segundo del Villarreal. Los de Castro se lanzaron a por el empate tratando de aprovechar la envergadura de Carlos Espí y de Etta Eyong. Incluso el portero Ryan subió en busca de rematar un saque de esquina, pero entre la defensa del Villarreal y Júnior evitaron cualquier ocasión clara de gol para sellar la victoria visitante.