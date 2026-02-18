Pablo Sánchez 18 FEB 2026 - 21:55h.

Por qué se juega hoy el Levante vs Villarreal de LaLiga EA Sports

Espí y Cortés, los mejores de su equipo

El Levante cayó por la mínima ante el Villarreal en el Ciutat de València en el duelo correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Un tanto de Mikautadze en el segundo tiempo decantó un duelo igualado de principio a fin.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Levante frente al Villarreal.

Ryan (5): Solo tuvo que intervenir en una ocasión durante el primer tiempo tras el tiro de Ayoze Pérez. Sin mayores problemas. Poco pudo hacer en el tanto de Mikautadze.

Dela (6): Se encargó de sacar el balón con calma desde atrás. Le puso sosiego al juego del Levante. Anticipación al ataque del Villarreal en numerosas ocasiones. Salvó un gol cantado de Mikautadze sobre la línea.

Toljan (4): Abusó a veces del balón largo y estuvo bien en tareas defensivas.

Pampín (5): Mucho criterio con el balón en su poder. Aguante para facilitar la subida de sus compañeros.

Moreno (5): Recuperaciones importantes de balón en campo propio. Trató de salir en varias ocasiones con el balón desde atrás para conectar con la parcela de arriba.

Raghouber (6): Mucho criterio y paciencia con el balón en los pies. La afición granota no entendió su cambio en la segunda parte.

Olasagasti (4): Dueño del balón parado y atrevido desde lejos del área con el disparo, pero con poca repercusión en el partido. De más a menos.

Iker Losada (4): Cambio similar al que acometió ante el Valencia dándole descanso en el segundo tiempo. Lo intentó pero sin suerte. Trató de llevar peligro arriba pero no fue muy efectivo.

Víctor García (5): Salió al partido enchufado, con mucha profundidad ofensiva. Mantuvo el nivel.

Paco Cortés (6): Tuvo un difícil muro que derribar con Mouriño en la defensa groguet pero se desenvolvió de manera notable. Mejor en el segundo tiempo. También se prodigó en defensa con buenas maneras.

Carlos Espí (5): Disfrutó de la mejor ocasión de su equipo en la primera parte, pero su disparo dentro del área lo atrapó Júnior.

Cambios

Matturro (-).

Vencedor (4): Sin demasiada repercusión en el juego desde que entró.

Etta Eyong (5): Más corazón que cabeza. Le llegaron un par de balones buenos al área que no pudo resolver de manera efectiva.

Carlos Álvarez (5): Salió para dar fescura al ataque del Levante y lo consiguió, aunque eso no se tradujo en nada positivo.

Tunde (-).