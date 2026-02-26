Celia Pérez 26 FEB 2026 - 20:18h.

El Alavés del Chacho Coudet va a por Kevin Lomónaco, internacional con Argentina

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate ha provocado que buena parte de los focos se pongan en el que será su sustituto. Ahí, uno de los nombres que han aparecido en escena es el del Chacho Coudet, ahora entrador del Deportivo Alavés, y que ha negado categóricamente que dicho contacto se haya producido. De hecho, este jueves juró por sus cuatro hijos que nadie de club argentino se ha puesto en contacto con él ni con su representante.

"Juro por mis cuatro hijos que nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mis representantes. Es mentira. Conociendo la institución y la directiva no creo que se hayan comunicado con nadie. Eso lo tengo muy claro", señaló de forma rotunda en rueda de prensa.

El argentino remarcó que está “al margen de todo el ruido que se ha armado” respecto al supuesto interés del conjunto de su país. “Cuando aparece una institución como River es como cuando busca entrenador el Real Madrid o el Barcelona, se arma mucha repercusión, y que me pongan en una lista como candidato es una caricia y un orgullo”, admitió.

Coudet no ha hablado con el Alavés

De hecho, aclaró que no ha hablado de esta situación ni con los jugadores ni con nadie del club "porque no se ha dado". "No se habla sobre cosas que no suceden", remarcó.

"A lo mejor para ustedes este ruido es demasiado fuerte, pero para mí, que conozco la institución, es algo natural", señaló el argentino ante los medios de comunicación.

Tampoco le ha afectado ni siquiera aparecer en esa lista de entradores futuribles de River Plate: "Estoy en mi casa en la computadora viendo fútbol y no me ha cambiado la semana". "Sé la repercusión que esto conlleva y no me afecta. Estoy acostumbrado a vivir con presión, es mi hábitat, ya dije que puedo dirigir en Vietnam y ahí estoy cómodo", zanjó el técnico.