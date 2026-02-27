Jorge Morán 27 FEB 2026 - 21:05h.

El Barcelona tiene opción de recompra con el Manchester United

El Manchester United se planta con el Barcelona por Rashford, avances con el jugador

Marcus Rashford ha tenido un impacto espectacular en el FC Barcelona. Llegó este mismo verano después de varias temporadas algo irregular, pero en España ha logrado recuperar el nivel que le situó como uno de los mejores jugadores de su país. Es por ello que en Manchester no quieren desprenderse tan fácil de él y ya trabajan en convencerle de su vuelta.

Pese a ello, el inglés llegó al Barcelona en forma de cesión, pero con una opción de compra muy asequible. Y después de sus diez goles y once asistencias en lo que llevamos de temporada, Hansi Flick y Deco ya han decidido que quieren que se quede.

Los números del Barcelona para el fichaje de Rashford

La opción de compra de Rashford está fijada en 30 millones de euros. Un 'chollo' para cualquier equipo del mundo, pero no tanto para un FC Barcelona que vive atascado en un problema económico constante. Es por ello que en el club catalán ya hacen números para su fichaje.

Según las informaciones de Mundo Deportivo, el Barcelona y el Manchester United llegaron a un acuerdo en el momento de la cesión. Si el club catalán quería comprarlo, podría hacerlo pagando esa cantidad de 30 millones en tres cómodas cuotas de diez cada una. Unos diez kilos que se pagarían por temporada y que permitirían a los culés realizar el pago sin ningún tipo de problema.

Pero en caso de lograr el fichaje, hay que tener en cuenta el fair play financiero. El salario de Rashford se tendría que ajustar a LALIGA EA SPORTS, por lo que deberían negociar con sus representantes para no sobrepasar los límites de los catalanes. El extremo inglés quiere seguir, en Barcelona ha recuperado su mejor versión y sueña con poder triunfar con la camiseta blaugrana logrando todos los títulos.