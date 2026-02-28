Andrea Esteban 28 FEB 2026 - 00:30h.

Su sueño declarado es jugar en el Barça y ganar la Champions

Mateu Alemany y los tres futbolistas del Atlético que podrían salir este verano

El centrocampista Noah Fernández ha firmado un salto importante en su carrera al renovar con el PSV Eindhoven hasta 2030, asegurándose ficha del primer equipo a sus recién cumplidos 18 años. El joven talento belga, uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo, se ha convertido en una de las grandes joyas vigiladas por los grandes clubes del continente, incluido el FC Barcelona.

El movimiento del PSV no es casual. El club neerlandés ha querido proteger a su perla tras el creciente interés internacional que generaron sus actuaciones con Bélgica en categorías inferiores y sus apariciones en competiciones europeas juveniles.

Un talento que vive de la precisión y la magia en el golpeo

Fernández ha destacado por su capacidad para marcar diferencias en los últimos metros del campo. A pesar de su estatura (apenas 170 centímetros), el centrocampista ha hecho del talento técnico su gran arma competitiva.

El belga ha maravillado con golazos de falta con su pierna izquierda, convirtiéndose en un especialista en acciones a balón parado. Su progresión fue tan rápida que el PSV decidió incorporarlo pronto a la dinámica del primer equipo, donde ya ha debutado tanto en liga como en competiciones europeas.

Su ambición también se refleja fuera del campo: “Quiero entretener a la gente, como Ronaldinho, es mi gran ídolo”, declaró, en referencia a su ídolo.

El sueño azulgrana y el interés del mercado europeo

El propio jugador ha reconocido su simpatía por el Barça desde niño: “Soy aficionado del Barcelona desde pequeño. Mi sueño es jugar allí y ganar la Champions y el Mundial con Bélgica”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas en los despachos del fútbol europeo. El Barça llegó a realizar informes de seguimiento durante los torneos internacionales juveniles de Bélgica, aunque finalmente el PSV aceleró su blindaje contractual para evitar su salida.

La renovación no solo incluye mejora salarial, sino también el salto definitivo a la primera plantilla, un movimiento clave para su desarrollo deportivo.