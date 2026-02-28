Diego Páez de Roque Madrid, 28 FEB 2026 - 11:14h.

El FC Barcelona necesita de todos para remontar contra el Atlético de Madrid. Estos últimos días, Hansi Flick ha recuperado a jugadores importantes como Pedri y Raphinha, quienes no pudieron estar en la ida, aunque también ha perdido a otros titulares como Frenkie de Jong, por lesión, o Eric García, por sanción.

Por deltante, el conjunto culé tiene un escenario complicado pues necesitan vencer por una ventaja de 4 goles para forzar la prórroga, de 5 para ganar. Aun así, en las últimas semanas, tanto miembros del equipo como la propia institución han mandado mensajes para motivar a sus seguidores y a ellos mismos.

Desde el club culé son conscientes de que la remontada, después del 4-0 de la ida, no se logrará solo en el terreno de juego sino que necesitarán de la ayuda de la afición. En las últimas semanas han intentado aumentar la capacidad del estadio, abriendo al público los dos anillos del Gol Norte, pero el Ayuntamiento de Barcelona no les ha concedido el permiso.

Aun así, el Barça no quiere tirar la toalla con la animación y, aunque en el estadio 'únicamente' habrá 44.000 seguidores, el club está haciendo gestiones con las autoridades policiales para poder tener un grupo de 500 seguidores que formaban la Grada d'Animació.

El Barça intentará tener grada de animación

Según ha contado Mundo Deportivo, la intención del club es que este grupo de hinchas lleven la voz cantante de la animación durante el partido contra el Atlético de Madrid.

Tal y como ha explicado el medio catalán, no estarían situados en la grada Gol 1957, ya que el club todavía no dispone de la licencia 1C, y estarían ubicados en la zona posterior.

El Barcelona ha realizado una petición para poder incluir a estos aficionados que todavía está pendiente de aprobación por parte de los Mossos d'Esquadra. Concretamente, el club ha estado en contacto con los grupos Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça, quienes formaban la grada de animación en Montjuic.