Hansi Flick relativiza el sorteo de la Champions y enfrentarse al Newcastle: “Todos los partidos son importantes”

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha pasado por rueda de prensa este viernes en la previa del duelo ante el Villarreal para analizar toda la actualidad culé. El técnico alemán, además de valorar al Newcastle como rival en octavos de Champions League también ha explicado el cambio de multas dentro del equipo.

"No, no tiene nada que ver con eso (por ser menos estricto con la edad). No me afecta. Como entrenador seguramente puedo mejorar un poco. El caso es que siempre era estresante cuando miraba el reloj. Quedaban 60 segundos o 45 segundos y pensaba 'a ver cuándo llegan'. Así que hablé con los capitanes", comenzó explicando.

Antes era estresante porque miraba el reloj cuando quedaban 60 segundos y pensaba 'a ver cuando llegan'. Es algo que no me gusta porque también es presión y tensión para mí, por lo que decidí hablar con los capitanes y les dejé la decisión a ellos. Desde entonces nadie ha llegado tarde, por lo que supongo que tomamos la decisión adecuada", señaló.

"Para mí es algo que no es fácil. No me gusta esta situación, esta presión. También es presión para mí porque tengo que tomar decisiones. Tengo que decir a quien llegue tarde que hay que aplicar esta regla. Decidí hablar con los capitanes. Les pregunté, les dije 'decidís vosotros', porque al final depende de vosotros. Hasta ahora nadie ha llegado ni un segundo tarde. Supongo que tome la decisión adecuada".

Flick y el Newcastle como rival en Champions

Cuando fue cuestionado sobre si celebrar evitar al PSG era motivo de alegría, el técnico germano respondió con madurez competitiva: “Todos los partidos son importantes, el Newcastle es fantástico, lo vimos cuando jugamos ahí y hay que respetar al rival. Todo el mundo quiere llegar a la final”.

El técnico azulgrana también puso en perspectiva las hipotéticas rondas siguientes: “¿Pero conoces también contra quién podemos jugar? Todos los que están en esta ronda tienen mucha calidad; podríamos toparnos contra el Tottenham o el Atlético si pasamos, es lo mismo. Tenemos que jugar al máximo nivel”.