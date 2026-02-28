Alineaciones confirmadas de FC Barcelona y Villarreal en la jornada 26 de LALIGA
El Barça defiende el liderato en casa en un tramo decisivo del curso
Xavi Hernández respalda a Víctor Font en plena carrera electoral del Barça
El FC Barcelona y el Villarreal CF ya han confirmado sus onces para el duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana defiende el liderato en casa en un partido clave antes de la vuelta copera ante el Atlético.
El equipo dirigido por Hansi Flick llega condicionado por la baja de Frenkie de Jong, lesionado, mientras que el Villarreal de Marcelino García Toral no puede contar con Gerard Moreno.
Alineación confirmada del FC Barcelona
XI titular de Hansi Flick: Joan García; Koundé, Cubarsí, Balde, Eric; Bernal, Olmo, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.
Sin De Jong, Flick apuesta por Marc Bernal en la base junto a Olmo, con Fermín aportando llegada desde segunda línea. En defensa, Balde se impone en el lateral y el tridente ofensivo lo forman Lamine, Raphinha y Ferran.
Alineación confirmada del Villarreal
XI titular de Marcelino: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Pepé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.
Marcelino mantiene su bloque competitivo con Ayoze y Mikautadze como referencias ofensivas. Pepé parte desde banda para aportar desequilibrio, mientras Gueye y Comesaña sostienen la medular.