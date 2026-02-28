Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Alineaciones confirmadas de FC Barcelona y Villarreal en la jornada 26 de LALIGA

Los jugadores del Barça celebrando en el Camp Nou
Los jugadores del Barça celebrando en el Camp Nou.
El FC Barcelona y el Villarreal CF ya han confirmado sus onces para el duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana defiende el liderato en casa en un partido clave antes de la vuelta copera ante el Atlético.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega condicionado por la baja de Frenkie de Jong, lesionado, mientras que el Villarreal de Marcelino García Toral no puede contar con Gerard Moreno.

Alineación confirmada del FC Barcelona

XI titular de Hansi Flick: Joan García; Koundé, Cubarsí, Balde, Eric; Bernal, Olmo, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

Sin De Jong, Flick apuesta por Marc Bernal en la base junto a Olmo, con Fermín aportando llegada desde segunda línea. En defensa, Balde se impone en el lateral y el tridente ofensivo lo forman Lamine, Raphinha y Ferran.

Alineación confirmada del Villarreal

XI titular de Marcelino: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Pepé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.

Marcelino mantiene su bloque competitivo con Ayoze y Mikautadze como referencias ofensivas. Pepé parte desde banda para aportar desequilibrio, mientras Gueye y Comesaña sostienen la medular.

