Asís Martín 28 FEB 2026 - 15:54h.

El entrenador con ADN Athletic que no duda por Iñigo Pérez: "Gustaría en la grada"

El partido supuso el regreso a Vallecas en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS

Compartir







BilbaoTarde de camaradería mutua entre aficiones en las gradas y de retorno a casa tras perderse dos citas como locales, en la que el Rayo Vallecano del piropeado desde Bilbao Iñigo Pérez ha recibido al Athletic Club de Ernesto Valverde en el campo de Vallecas, al que por fin volvían los franjirrojos, en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Un duelo siempre intenso que ha dirigido el colegiado catalán García Verdura y que ha terminado con un empate con el marcador de (1-1) con goles de Jorge de Frutos e Iñaki Williams en un césped nuevo pero que no estaba ni en broma del todo bien y en el que se lesionó Iñigo Ruiz de Galarreta.

"Nuestra prioridad es Vallecas, no Anoeta" había lanzado Valverde en Lezama, puso casi su once de gala sin pensar en la semifinal de Copa, pero que ve como suma 5 sin perder pero no acelera en la carrera europea de los vascos que se reactiva con sus 35 puntos ya mientras que los madrileños se quedan abajo con 27 aunque tiene un partido pendiente aún contra el Real Oviedo que se jugará el miércoles 4-M.

PUEDE INTERESARTE Mikel González afronta cuatro casos por resolver y una excepción en el Athletic con fecha tope

El Athletic Club tira el primer tiempo en un partido en el que el Rayo se mereció más

Mira que había un ambientazo en Vallecas 35 días después a pleno sol y con toda una colección de pancartas 'cañeras' (de SOS) hacia Martín Presa... El choque empezó a fuego, con centros, llegadas y un par de grandes paradas de Unai Simón, una para el 2', a tiro envenenado del Pacha, en una rápida llegada con espacios y otra espectacular que acabó con un poste de Lejeune en un cabezazo que cogió al Athletic con la guardia baja en una falta lateral.

Jugando ambos en largo y directo, era mucho mejor el Rayo, que vio como los vascos pedían un penalti de Nobel Mendy por una mano que no era, mientras el duelo se equilibraba algo con un primer tiro lejano de Unai Gómez. Pero la manija era totalmente madrileña en posesión, remates (hasta uno de Lejeune desde su casa) y ocasiones ante unos leones que no lograban activar a Oihan Sancet y que estaban aferrados cual salvavidas al meta Unai Simón.

Pero en el 35' nada pudo hacer el portero internacional con el gol de Jorge de Frutos, con suspense de VAR, muy mal defendido por Jesús Areso (que hoy volvía a ser titular) y de los dos centrales, Vivian y Laporte, gol que pudo tener otro compañero más, ya que se le anuló un golazo de vaselina al punta murciano por un ajustado fuera de juego en el 42'.

Sinceramente, el Athletic se pudo dar con un canto en los dientes al irse tan solo uno abajo en el marcador al descanso; el Rayo tuvo mucha más alma y llegada

Lesión fea de Iñigo Ruiz de Galarreta en Vallecas

La segunda mitad empezó con la entrada de Alex Berenguer, que se había perdido 5 partidos, y nada más salir el navarro de Barañain le ha puesto un gran balón a Iñaki Williams (tras saque en largo de Simón) que lo ha resuelto con un golazo en el 47' con un volea preciosa. Llegaban las tablas a Vallecas y también la desgraciada lesión de Iñigo Ruiz de Galarreta que se fue con un doloroso percance en el brazo con un gran comportamiento, señorial, de Pathé Ciss.

El partido estaba totalmente loco, volándose de área a área, pero los cambios activaron más al Rayo que tuvo otro gol bien anulado en el 71' en un balón parado de Ciss. La verdad es que el choque se fue afeando con las 10 permutas, pese a algún nuevo intento sobre Unai Simón. En los 5 de alargue tampoco pasó nada grave y ambos equipos se repartieron los puntos en una tarde en la que el Rayo mereció algo más.