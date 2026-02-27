Jorge Morán 27 FEB 2026 - 18:18h.

El técnico volverá a verse las caras con el equipo de sus amores

Sorteo de octavos de Conference League, muy de cara para el Rayo Vallecano: fechas, cruces y cuadro completo 2026

Buenas noticias para los aficionados del Rayo Vallecano. El equipo volverá al Estadio de Vallecas para el encuentro ante el Athletic de este sábado (14.00H) en un día que será también el reencuentro entre dos viejos amigos como son Ernesto Valverde e Iñigo Pérez.

El técnico del Rayo Vallecano salió de Lezama y conoce a la perfección al Txingurri, al que guarda un gran cariño como ha dejado claro en rueda de prensa. "Ernesto es alguien que se solidarizó con mi situación, me ayudó mucho y son gestos que no se olvidan", recuerda el entrenador vallecano. "Aprovecharé para darle un abrazo. Cada uno hará su partido. Es una suerte tenerlo cerca mañana", aseguró.

En las últimas semanas, la continuidad de Ernesto Valverde la próxima temporada está en duda y entre los candidatos a sustituirle está el nombre de Iñigo Pérez. Sobre esto mismo fue preguntado en la previa del partido, aunque el rayista se alejó de las voces que le colocan en el Athletic. "He sido canterano y siempre le estaré agradecido al Athletic. Guardo buen recuerdo. Sobre contratos y demás no es el momento de hablar. Estoy centrado en el Rayo", aseguró.

El césped de Vallecas vuelve a ser protagonista

Además del reencuentro entre ambos técnicos, el partido estará marcado por todo lo sucedido con el césped de Vallecas. El Rayo Vallecano volverá a su estadio después de dos partidos sin poder jugar junto a sus aficionados, por lo que muchos estarán pendientes de un terreno de juego que parece estar a la perfección.

"Está muy bien. Debido al sol, el tratamiento... ya no es lesivo y se puede jugar. Es apto para Primera", aseguró Iñigo Pérez. Hay que recordar que esta misma semana se ha visto al equipo vallecano preparando el partido en su estadio, por lo que parece que el riesgo ya no existe.

Mientras el Athletic llega a Vallecas con la vuelta de Copa en unos días, los rayistas no se quedan atrás. Los de Iñigo Pérez volverán a jugar el miércoles con el Oviedo, en unas semanas en las que también jugarán los octavos de final de la Conference League.

"Es positivo para todos. Con sanciones y lesiones no te viene bien, pero con la plantilla que tenemos es muy bueno. Ojalá podamos alargar esto hasta mayo. Es un grupo que recibe bien estos estímulos", dijo sobre la carga de partido.