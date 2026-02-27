Sorteo de octavos de Conference League, muy de cara para el Rayo Vallecano: fechas, cruces y cuadro completo 2026
El Rayo Vallecano se enfrentará al Samsunspor en octavos de final
El sueño europeo en el año del Centenario: el mejor 2025 posible para el Rayo Vallecano
El Rayo Vallecano ya conoce su camino en los octavos de la UEFA Europa Conference League 2025/26. Y el sorteo ha sido benévolo con La Franja: los de Iñigo Pérez se medirán al Samsunspor, evitando otros rivales de mayor cartel y manteniendo vivo el sueño europeo hasta la gran final del 27 de mayo en Leipzig.
Tras cerrar la fase liga en una meritoria quinta posición, que les permitió esquivar el playoff, los vallecanos regresarán a la competición continental tres meses después de su último compromiso europeo.
El rival: viaje a Turquía y vuelta en Vallecas
El sorteo, conducido por el secretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti, y con Rui Patrício como mano inocente, emparejó al Rayo con el Samsunspor, que superó su eliminatoria previa.
Como cabeza de serie, el conjunto madrileño disputará:
- Ida: jueves 12 de marzo, en Turquía.
- Vuelta: jueves 19 de marzo, en Vallecas.
El factor campo puede ser determinante para los franjirrojos, que convertirán su estadio en una caldera en busca del pase a cuartos. Eso sí, el cuadro ya determina que en unas hipotéticas semifinales y cuartos jugarían la vuelta fuera de casa.
El cuadro completo de octavos
Así quedan los cruces de octavos de final:
- Lech Poznań - FC Shakhtar Donetsk
- AZ Alkmaar - AC Sparta Praha
- Crystal Palace - AEK Larnaca FC
- ACF Fiorentina - Raków Częstochowa
- Samsunspor - Rayo Vallecano
- NK Celje - AEK Athens FC
- Sigma Olomouc - 1. FSV Mainz 05
- HNK Rijeka - RC Strasbourg Alsace
Un cuadro abierto, sin gigantes históricos del continente, que alimenta la ilusión en Vallecas. Con varios aspirantes al título pero sin un dominador claro. El trofeo se levantará el próximo 27 de mayo en Leipzig, destino soñado para los 16 equipos.
Fechas clave hacia Leipzig
- Octavos (ida): 12 de marzo
- Octavos (vuelta): 19 de marzo
- Final: 27 de mayo en Leipzig
El Rayo llega descansado en Europa, tras tres meses sin competición continental, y con la ventaja de jugar la vuelta de octavos en casa. Si supera al Samsunspor, el sueño del “EuroRayo” seguirá creciendo en una edición que se presenta más accesible que nunca.
Vallecas ya mira al mapa europeo con ambición. Turquía es la primera parada. Leipzig, el gran horizonte.