Jorge Morán 19 FEB 2026 - 16:22h.

Jugarán el lunes en LALIGA y el jueves en Conference League

Un fondo 'buitre' se presenta como solución para el problema de Martín Presa en el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano está viviendo una temporada histórica pese a todas las complicaciones a las que deben enfrentarse por la gestión de Martín Presa. Los de Iñigo Pérez volvieron a Europa veinticinco años después, en dónde han hecho un gran papel acabando en quinta posición y clasificándose directamente para los octavos de final.

Aunque todavía se desconoce quién será el rival de los vallecanos, lo que sí es oficial son las fechas en las que se disputará esa ronda de Conference League. El Rayo Vallecano jugará como visitante el jueves 12 de marzo y como local, a priori en el Estadio de Vallecas, el jueves 19 de marzo.

Quejas entre los vallecanos por el horario de LALIGA

Esta eliminatoria caerá justo entre medias de la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS, de la que hemos conocido los horarios esta misma mañana de jueves. Lejos de tener en cuenta la Conference League, el organismo español ha elegido el peor horario posible para los vallecanos.

El Rayo Vallecano cerrará la jornada de LALIGA y recibirá al Levante el lunes 16 de marzo a las 21.00H. Una fecha que cae justo tres días antes del vital partido de vuelta de octavos de final de la Conference League. En total, los de Iñigo Pérez tendrán tan sólo 70 horas de descanso entre que acabe el partido de la competición doméstica y el inicio del enfrentamiento europeo.

Esto suponen dos horas menos que las 72 estipuladas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) como descanso para los jugadores. Además, el enfrentamiento contra el Levante no será uno cualquiera, sino que supone un partido vital para la lucha por el descenso, en dónde el Rayo Vallecano se encuentra inmerso.

Tras conocerse los horarios, muchos aficionados del equipo vallecano han mostrado su indignación en redes sociales. "Ahí está LALIGA ayudando a sus equipos en competiciones europeas" o "indignante", fueron algunos de los mensajes. Hay que tener en cuenta que esta jornada está sujeta a posibles cambios por los octavos de la Champions League, por lo que el Rayo podría ser uno de los perjudicados.