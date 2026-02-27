Asís Martín Bilbao, 27 FEB 2026 - 07:19h.

Ojo al bolsillo del árbitro: auténtica colección de apercibidos de sanción en el Rayo-Athletic de Vallecas

Es el partido previo a la vuelta de la semifinal de Copa del Athletic, en Anoeta, ante la Real

Compartir







El de este sábado va a ser un partido de los de abstraerse… Los locales, el Rayo Vallecano de Inigo Pérez, de los problemas que han tenido para jugar en su propio estadio, al que regresan precisamente este fin de semana con motivo de la jornada 26 de LALIGA EA Sports. Y por parte visitante, el Athletic Club de Bilbao, debería aparcar en la caseta que este próximo miércoles se va a jugar, en Anoeta ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, el pase a la final de la Copa del rey de esta edición de 2026.

Ambos conjuntos tienen que focalizar mucho a partir de que a las 14.00 horas comience a rodar la pelota en Vallecas (DAZN), donde los franjirrojos aspiran a seguir estabilizándose en la zona media de la tabla después de obtener 4 meritorios puntos en fila ante el Atlético de Madrid y el Real Betis justo cuando su curso comenzaba a torcerse.

Por su parte, el Athletic, aunque no enamora con su fútbol, lo cierto es que ha detenido la caída y ha cogido una gran inercia, asfaltada en tres victorias consecutivas que le han metido de lleno, de nuevo, en la pelea por Europa, colocándose ya a tres puntos de la sexta plaza del Celta de Vigo antes de este envite.

Vallecas es uno de los 4 campos de LaLiga en que el Athletic suma más victorias que derrotas en su historia. En los 22 partidos ligueros disputados: 6 acabaron en triunfo local, 7 en empate y 9 con triunfo vasco

Este es el posible once de Iñigo Pérez con el Rayo Vallecano para la jornada 26 de LaLiga...

El privilegio de Iñigo Pérez es que se presenta a esta jornada con una ausencia absoluta de bajas en su vestuario. Por tanto el técnico navarro, con amplio pasado en Lezama en el Athletic, tendrá a todos sus mimbres para elegir.

Su once titular podría estar conformado por Augusto Batalla bajo los palos, con cuatro hombres en la zaga: Ratiu, Lejeume, Nobel Mendy y el Pacha Espino; con un doble pivote conformado por Gerard Gumbau y Óscar Valentín; por delante de ellos iría situada una triple media punta con Ilias Akhomach, Isi Palazón y Fran Pérez, quedando la punta del ataque para Jorge de Frutos.

El Rayo Vallecano está a dos puntos del descenso y gobernando con mano de hierro la Conference League

Y este es el posible once de Ernesto Valverde con el Athletic Club en su visita de este sábado a Vallecas...

El técnico rojiblanco mantiene la duda de Alex Berenguer, por su problema en el dedo del pie, y la del centrocampista Mikel Jauregizar. Son baja segura Nico Williams y Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz; eso aparte de la ausencia por sanción hasta el 2 de abril de Yeray.

Ernesto Valverde podría apostar por un once con el alavés Unai Simón en la portería; con Andoni Gorosabel en el lateral derecho (lo que supondría el sexto partido consecutivo de Jesús Areso sin ser titular), Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche; una sala de máquinas en la que irían Iñigo Ruiz de Galarreta y el joven bilbaíno Alex Rego (ambos por cierto se encuentran apercibidos de sanción); para llegar en segunda línea estarían Iñaki Williams, Oihan Sancet y Unai Gómez, quedando la punta del ataque bilbaíno para el enrachado atacante donostiarra Gorka Guruzeta, que lleva un año 2026 espectacular.