Hasta 9 jugadores pueden perderse la siguiente jornada si ven una tarjeta amarilla este sábado

En una semanas en las que se está hablando tanto de polémicas arbitrales, de discutir las decisiones e intervenciones del VAR, o del estado del césped del campo de Vallecas, llega precisamente este sábado, a eso de las 14.00 horas (tv vía DAZN), el duelo de la jornada 26 de LaLiga EA Sports que van a disputar el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao.

Un choque que supone la vuelta al terreno de juego madrileño, después de que los franjirojos del navarro Iñigo Pérez hayan tenido que perderse dos citas ante sus aficionados en casa, la del Real Oviedo (que permanece aún aplazada con un buen cisma) y la que ganaron al Atlético de Madrid por goleada (3-0) en Leganés, para medirse a los leones de Ernesto Valverde.

Un alta cifra de jugadores apercibidos en este Rayo Vallecano - Athletic Club del sábado 28-F en Vallecas...

Aparte de la posibilidad de recuperar futbolistas para este encuentro, que lógicamente todavía no tiene designado el equipo arbitral que lo va a dirigir hasta 24 horas antes, lo que sí se conoce de antemano es que hay un enorme número de jugadores apercibidos de sanción en ambas plantillas.

Por ejemplo, en el caso de los locales, que han reactivado un poco su situación después de sumar cuatro de los seis últimos puntos que han disputado, se encuentran en capilla hombres como el exjugador donostiarra del Athletic Unai López, Nobel Mendy, Gerard Gumbau, Pathé Ciss, Pep Chavarría, o el portero argentino Augusto Batalla, pendientes todos ellos de si llegarán luego al envite ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Son hasta 6.

Mientras que por parte bilbaína, en espera de si Mikel Jauregizar, Alex Berenguer o Nico Williams pueden tener alguna mínima opción de entrar en la convocatoria, lo que es seguro es que hay tres leones que se arriesgan a perderse la siguiente cita en San Mamés ante el FC Barcelona de Hansi Flick, la del domingo 8 de marzo.

Se trata del central de Arrigorriaga Aitor Paredes y de los centrocampistas Iñigo Ruiz de Galarreta y Alex Rego. En el caso del mediocentro de Eibar sería incluso cubrir el posible segundo ciclo completo de amarillas en caso de ver una cartulina más.