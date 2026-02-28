Andrea Esteban 28 FEB 2026 - 15:45h.

El modelo considera más probable que el Bodø/Glimt llegue lejos que el Real Madrid

La IA ha sacudido el debate europeo al otorgar opciones mínimas a los clubes españoles en la UEFA Champions League. Según sus cálculos, es “casi imposible” que un equipo de España levante el título este año.

El dato que indigna al madridismo

El modelo apenas concede un 7% de opciones al FC Barcelona, mientras que Real Madrid CF y Atlético de Madrid no alcanzan siquiera el 2%. Un dato que ha generado sorpresa —y escepticismo— en el entorno del fútbol español.

La predicción va más allá: el superordenador considera más probable que el FK Bodø/Glimt alcance los cuartos de final que el propio Real Madrid.

Para la “maquinita” no pesan las 15 Champions del conjunto blanco, ni la experiencia competitiva, ni nombres como Thibaut Courtois o Kylian Mbappé. El algoritmo solo analiza datos, probabilidades, tendencias y rendimiento estadístico.

Sin embargo, la historia de la Champions está llena de noches que desafiaron cualquier previsión matemática. El peso de la camiseta, la experiencia en eliminatorias y la capacidad de competir bajo presión no siempre caben en una ecuación.

Cuando suena el himno de la Champions, el contexto cambia. Las estadísticas dejan paso a la mentalidad, al talento y a los detalles que deciden partidos.