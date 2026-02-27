El Corinthians utiliza el gesto de Prestianni para mostrar su apoyo a Vinicius

Celia Pérez 27 FEB 2026 - 16:43h.

Antes del inicio del partido contra el Cruzeiro

Neymar imita el baile de Vinicius contra el Benfica que provocó el incidente racista: "Baila, Vini"

El Real Madrid ya es está en octavos de Champions League, e incluso conoce que su próximo rival será el Manchester City, aunque la eliminatoria frente al Benfica aún promete seguir dando mucho de qué hablar. Y es que el incidente racista de Prestianni con Vinicius -en el partido de ida y en el que supuestamente le llamó 'mono'- promete seguir siendo uno de los temas de candentes. Desde que se ocurriera han salido a la palestra opiniones de todos los gustos y colores, y también bastantes muestras de apoyo al brasileño. Uno de los últimos es el que ha llegado desde el campeonato Brasileirao con el Corinthians.

Justo antes del comienzo del partido contra el Cruzeiro, los jugadores del Corinthians decidieron protagonizar una protesta desde su salida al césped a la hora de formar para la foto del once inicial. De forma reivindicativa, los futbolistas se subieron la camiseta hasta la boca, imitando así el gesto que Prestianni hizo en el cruce con Vinicius. Una denuncia pública que club y jugadores han querido hacer para mostrar su apoyo a Vinicius y su rechazo a cualquier tipo de comentario racista.

Neymar imita el baile de Vinicius

Y es que el gesto de Corinthians no es el único que ha recibido Vinicius desde Brasil. El futbolistas del Santos anotó un doblete frente a Vasco de Gama y uno de los tantos lo celebró imitando el mismo baile que Vinicius en su honor.

“El baile era para Vinícius Jr. Cuando marcó su primer gol allí en Portugal y se enfrentó a insultos y racismo y todo eso, le dije: Cuando marques un gol, celebra de la misma manera, porque si yo marco un gol, haré exactamente lo mismo”, mencionó tras el partido. Neymar compartió la celebración en su cuenta de Instagram con el comentario 'Baila, Vini'.