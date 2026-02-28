Diego Páez de Roque Madrid, 28 FEB 2026 - 15:43h.

De Galarreta tuvo que ser sustituido tras una mala caída en Vallecas

Mikel González valora en Vallecas a Iñigo Pérez y mira al mercado: "Ojalá Yuri y Lekue sigan en el Athletic"

Compartir







Iñigo Ruiz de Galarreta ha dado el susto en el Rayo Vallecano-Athletic Club. Después de una primera mitad donde los rojiblancos se fueron por debajo en el marcador tras el tanto de Jorge de Frutos, salieron a la segunda parte con otra actitud.

Con un balón en largo que ganó Álex Berenguer al Pacha Espino que terminaría llevándose Iñaki Williams con un derechazo, los de Ernesto Valverde igualaron el marcador. En el mejor momento de los visitantes, llegó la lesión de Ruiz de Galarreta.

La lesión de Iñigo Ruiz de Galarreta

En un balón divido, el centrocampista del Athletic Club peleó con Isi Palazón para hacerse con la posesión. Sin embargo, terminó cayendo al suelo en una mala postura.

Rápidamente se llevó la mano al brazo derecho por una posible luxación del hombro. La imagen fue muy preocupante, pues comenzó a retorcerse de dolor mientras daba patadas al aire con varios jugadores a su alrededor.

Entraron los servicios médicos, pero el dolor en el centrocampista no cesaba. Finalmente, tuvo que ser sustituido dando entrada a Rego. Las buenas noticias llegaron en el minuto 75, cuando De Galarreta volvió al banquillo con una bolsa de hielo puesta en el hombro malherido.

A partir de su salida, el juego del equipo rojiblanco bajó y el Rayo cogió confianza. El centrocampista rojiblanco es clave en los esquemas de Ernesto Valverde, por lo que, además de en LALIGA, los aficionados ya comenzaron a mirar por la Copa del Rey, ya que este miércoles se jugarán el pase a la final contra la Real Sociedad.

Pathé Ciss no se separó del athleticzale

El gran gesto de la acción lo protagonizó Pathé Ciss. El senegalés estaba cerca de la jugada cuando cayó al césped de Vallecas y comenzó a retorcerse de dolor y, en todo momento, estuvo ayudándole a su lado.

Pidió que se parase el partido e intentó tranquilizar a su rival mientras entraban las asistencias médicas y este pataleaba al aire por las molestias en su hombro derecho.