Asís Martín 28 FEB 2026 - 13:54h.

El líder de la parcela deportiva rojiblanca debe tomar decisiones importantes

El Athletic cocina varios movimientos en una posición concreta para el mercado de verano

Compartir







BizkaiaEl Athletic Club juega "un partido importantísimo, porque nos daba la oportunidad de dar un gran salto en nuestras aspiraciones” según ha declarado Ernesto Valverde en DAZN este sábado en Vallecas en la jornada 26 de LALIGA EA Sports con tres victorias consecutivas, el equipo rojiblanco se mete de lleno en la lucha por disputar competiciones europeas el próximo curso.

Un presente deportivo que marca el rumbo pero que no tapa la planificación futura que lidera Mikel González, que ha sido entrevistado antes del partido contra el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez. La cabeza visible de la dirección deportiva rojiblanca no quería jaleos con el banquillo y se ha limitado a decir que "no es momento de hablar de eso porque estamos contentísimos con Ernesto, nos gustan sus cuatro años con nosotros que son muy difíciles de repetir. Iñigo Pérez lleva un gran trabajo en el Rayo eso sí, con 3 competiciones".

Mikel González y la renovación de Yuri Berchiche en el Athletic Club

En el costa izquierdo de la defensa se encuentra Yuri Berchiche, cuyo contrato finaliza el 30 de junio. Es un caso diferente a todos pese a las similitudes, pues su rendimiento sigue convenciendo al club y la decisión final parece que recaerá más en las sensaciones del propio futbolista de Zarautz. Sus últimas declaraciones en un acto dejan a la afición en vilo: "Voy a tomar una decisión a final de la temporada, no sé qué voy a hacer, tengo ya 36 años y tengo que ir pensando en hacer otras cosas".

Según Mikel González "es evidente que Yuri a sus 36 años compite a un nivel altísimo, físicamente está preparadísimo, es un jugador vital que ojalá continúe con nosotros, es muy importante, y Lekue también, con menos minutos que puede jugar en varios puestos, es uno de los capitanes y alguien muy importante en el vestuario del Athletic" zanjaba Mikel González.