Asís Martín 26 FEB 2026 - 12:21h.

Aymeric Laporte sueña con Europa, el Mundial y montar en la Gabarra Athletic: “Siempre hay optimismo”

Alex Berenguer y Mikel Jauregizar avanzan hacia su vuelta en Vallecas o Anoeta

Compartir







BilbaoAparte del buen tiempo que luce por Bizkaia, hay un agradecido claro también en la enfermería zurigorri, que lleva un año tan llena de inquilinos como un hotel en pleno verano en Biarritz. Así que casi hay que festejar con un txakoli que Ernesto Valverde pueda ver como van regresando, poco a poco, integrantes de su tropa al trabajo colectivo en las instalaciones de Lezama para jugarse ya el todo por el todo de la temporada 2025-26.

El técnico de los rojiblancos es cauto, no le gusta arriesgar con posibles recaídas, pero parece que va poder recuperar a algún jugador esta semana. Veremos finalmente si se trata de Alex Berenguer o de Mikel Jauregizar, o los dos, para el partido de esta próxima jornada 26 de LaLiga EA Sports que se va a disputar el sábado, a las 14.00h. en el estadio de Vallecas, frente al Rayo Vallecano (ojo a la lista de apercibidos de sanción) de un viejo conocido: el técnico navarro Iñigo Pérez.

Los vallecanos están deleitándose en la Conference League, aunque no andan sobrados en el torneo doméstico, donde están tan solo a 2 puntos de la barrera del descenso, aunque en las dos últimas jornadas han tomado aire con 4 de 6 puntos ante Atlético y Girona.

En Vallecas, con la conocida ausencia del internacional Nico Williams, el Athletic buscará su cuarta victoria consecutiva, 15 meses después de lograrlo por última vez, que dé empaque a sus reflotadas aspiraciones europeas.

Un reto cabal que el Big Data bendice, y, de paso, coger empuje para ese partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, que debe jugarse el miércoles 4 de marzo ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo en el estadio de Anoeta.

A jueves, Alex Berenguer y Mikel Jauregizar siguen metidos en el grupo general en el Athletic Club…

Felizmente, la 'Capibara' de Bermeo, Mikel Jauregizar, quien ya no luce el vendaje en su rodilla derecha, y Alex Berenguer, el 'Ferrari' de Barañain, quien ha sido baja en los últimos cinco partidos de los bilbaínos, siguen metidos en la dinámica de grupo, luego su retorno a los partidos está mucho más cercano.

El equipo bilbaíno volverá a entrenarse mañana viernes, a partir de las 11:00 de la mañana a puerta cerrada en Lezama, antes de que se conozcan las opiniones de Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa (fijada para las 13.00 horas) al encuentro ante los franjirrojos y se dé la convocatoria de 23 expedicionarios para viajar hasta tierras madrileñas.