Asís Martín Bilbao, 28 FEB 2026 - 15:55h.

LALIGA cambia los horarios de cuatro partidos de la jornada 27

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en su cita ante los vallecanos de este sábado

Compartir







Vamos ya con el repaso de lo que ha dado de sí la igualada de los jugadores del Athletic Club este sábado, en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS, con "look Mallorca", que les ha enfrentado en el remozado césped de Vallecas al Rayo Vallecano del siempre futurible en el banquillo bilbaíno Iñigo Pérez.

Los leones de Ernesto Valverde, una vez más con bajas importantes como Nico Williams pero con un once sin pensar para nada en la copa, aunque ha recuperado a Alex Berenguer y Mikel Jauregizar, han empatado con un marcador de (1-1) gracias a los goles de Jorge de Frutos e Iñaki Williams. Hubo que lamentar la lesión en el brazo de Iñigo Ruiz de Galarreta.

Unai Simón (9): el portero de Murgia, el de LALIGA, ha ocupado su plaza en el once vasco con una gran parada para el 2' a tiro del Pacha Espino en una rápida llegada local con espacios y otra en un poste de Lejeune en un cabezazo que cogió al Athletic con la guardia baja en una falta lateral. En el 26' encima tuvo que evitar otro remate de cabeza de Álvaro en lo que ya era una tarde estelar. En el 1-0 estaba totalmente batido y su saque en largo habilitó a Berenguer en el 1-1.

PUEDE INTERESARTE Mikel González afronta cuatro casos por resolver y una excepción en el Athletic con fecha tope

Jesús Areso (2): no le sale nada al lateral de Cascante quien, tras 5 partidos consecutivos partidos sin serlo, era hoy el titular en una posición de '2' que baila más que Vinícius en sus festejos... Entró con ganas de subir, pero atrás le buscaban mucho (no es lo suyo defender) y sus compañeros además es que les dejaban a los zagueros demasiado vendidos en el 1x1. Tanto es así que en el 35' lograban el 1-0 por el lado del navarro y 'gracias' a su rodilla que rompió el fuera de juego. En los centros francamente desacertado también. Cambiado en el 72

Dani Vivian (5'5): el 'Teniente' de Gasteiz ha conformado la teórica pareja fetén de Valverde junto a 'Ayme', con problemas en el balón parado aunque estuvo muy intenso y peleón, salvo en el 1-0 que les pilló despistados. Vio una clara amarilla.

Aymeric Laporte (5): el 'Mariscal' de Agen va a más en cuanto a ritmo y sensaciones y ha sufrido con la velocidad y los centros laterales del Rayo, tiene conchas ya pero les costó seguir pares en el 1-0.

Yuri Berchiche (5'5): el 'Látigo' de Zarautz, el líder de la campaña zurigorri, ha tenido dificultades para intervenir pero rápidamente se ha puesto las pilas en el trabajo defensivo cuerpeando cual gladiador.

Mikel Jauregizar (4): el centrocampista de Bermeo ha vuelto al once tras su lesión de rodilla (edema óseo) en Oviedo que le hizo perderse 2 partidos seguidos. Ha regresado pese a estar el césped recién sembrado y, pese a un caño bonito, se le ha notado la falta de ritmo con pérdidas no habituales y una pronta tarjeta amarilla. Cambiado en el 85

Iñigo Ruiz de Galarreta (4): el centrocampista de Eibar, la brújula, ha sufrido mucho porque el Rayo volaba y no podía ordenar ni crear nada. Se hizo daño en el 54' y tuvo que irse con un gran dolor en el brazo entre temblores terribles de carne de gallina. Cambiado lesionado en el 58

Iñaki Williams (5'5): la 'Pantera' de Bilbao ha superado hoy al mítico Piru Gainza con 497 partidos oficiales y ya va en busca en el ránking Top de Markel Susaeta (507). Eso genial, pero... Ha pasado desapercibido en el primer tiempo, salvo en la dura amarilla que le ha rascado a Isi Palazón. Y luego sin embargo ha hecho un golazo, en el 47', con una volea preciosa que batió a Batalla. Le vino bien el gol y dio algún pase peligroso desde entonces.

Oihan Sancet (4): el 'Ciervo' de Mendillorri, un experto en marcarle goles al Rayo (6 en sus anteriores 6 partidos contra ellos) ha buscado enredar por su cuenta pero el equipo no conectaba juego y eso le anulaba por completo. Vio una tarjeta amarilla. Cambiado en el 85

Unai Gómez (4'5): el 'Stallone' de Bermeo ha vuelto a ser de la partida por Nico Williams (sigue de baja por la pubalgia) en la banda izquierda. Muy fuerte en sus disputas con Ilias, fue el primero en chutar casi en el 20', pero no ha estado fino. Cambiado en el descanso

Gorka Guruzeta (4): el goleador donostiarra, con un 2026 tremendo en todas las competiciones, se ha pegado una paliza a correr. Nada más en todo el primer tiempo. Nada.

Los suplentes del Athletic Club ante el Rayo en Vallecas: los 5 cambios de Ernesto Valverde

Alex Berenguer (6): sale por Unai Gómez al descanso. Regresó tras 5 partidos de baja y nada más salir ha preparado el 1-1 de Iñaki. Le ha dado otro aire en ataque al equipo.

Alex Rego (sc): sale por el lesionado Ruiz de Galarreta.

Andoni Gorosabel (sc): sale por Areso.

Mikel Vesga (sc): sale por Jauregizar.

Selton (sc): sale por Sancet.