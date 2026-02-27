Pablo Sánchez 27 FEB 2026 - 12:56h.

Oihan Sancet, un ciervo que amenaza de nuevo al Rayo Vallecano: sale a gol por partido

El míster desplaza a 23 jugadores

Compartir







Ernesto Valverde dio a conocer la lista de convocados para el partido de la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS ante el Rayo Vallecano en Vallecas. El técnico del Athletic recupera dos jugadores importantes para la ocasión como son Jauregizar y Berenguer, dos retornos importantes a pocos días de esa semifinal copera frente a la Real Sociedad.

La lista del Athletic

Esta es la convocatoria al completo del Athletic para medirse al Rayo Vallecano: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego y Selton.