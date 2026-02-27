Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Athletic Club

Ernesto Valverde recupera armas para Vallecas: dos novedades en la convocatoria

Ernesto Valverde, durante un entrenamiento del Athletic.
Ernesto Valverde, durante un entrenamiento del Athletic.. Athletic Club
Ernesto Valverde dio a conocer la lista de convocados para el partido de la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS ante el Rayo Vallecano en Vallecas. El técnico del Athletic recupera dos jugadores importantes para la ocasión como son Jauregizar y Berenguer, dos retornos importantes a pocos días de esa semifinal copera frente a la Real Sociedad.

La lista del Athletic

Esta es la convocatoria al completo del Athletic para medirse al Rayo Vallecano: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego y Selton.

