Ojo al bolsillo del árbitro: auténtica colección de apercibidos de sanción en el Rayo-Athletic de Vallecas

El navarro Oihan Sancet tiene siempre al Rayo Vallecano en su punto de mira: ya van 6 dianas

Decía esta misma semana Ángel ‘Ondarru’ Garitano (el aita de Gaizka, entrenador del Cádiz CF) en una entrevista concedida aquí en ElDesmarque, que al Athletic Club, una montaña rusa de resultados y sensaciones en la 2025-26, le había “pasado factura esta temporada el hecho de no tener una continuidad positiva de sus tres tenores”, léase Iñaki Williams, su hermano menor, Nico Williams, y Oihan Sancet.

Descartado Nico para este sábado en Vallecas, ya que anda con un tratamiento externo y especial de su pubalgia, y con serias dudas de que Mikel Jauregizar y/o Alex Berenguer puedan llegar a tiempo para el viaje a Madrid, todo indica a que el delantero internacional por Ghana y el ‘Ciervo’ de Mendillorri sí estén presentes en el once titular de Ernesto Valverde ante la escuadra de su buen amigo Iñigo Pérez.

Eso siempre y cuando al ‘Txingurri’ Valverde no le dé por reservar mimbres de cara a la vuelta de la semifinal de Copa, que tendrá lugar el miércoles 4 de marzo en el estadio de Anoeta frente a la Real Sociedad de Rino Matarazzo, y decida realizar cierta revolución en su once titular para gestionar cargas en terreno madrileño pensando en Donostia.

Oihan Sancet se ha convertido en un experto en hacerle goles con el Athletic Club al Rayo Vallecano

El cómputo estadístico nos confirma que el jugador navarro del Athletic Club Oihan Sancet ha anotado seis goles en seis partidos ante el Rayo Vallecano en LaLiga, a txitxarro por encuentro, lo que es su cifra más alta ante un mismo rival en la competición de la regularidad, marcando además en sus últimos tres partidos ante los vallecanos en la competición, incluidos dos dobletes. Como esos que últimamente, en un año 2026 realmente letal, reparte el punta donostiarra Gorka Guruzeta por el mundo, algo que de momento sólo supera el crack inglés Harry Kane.

El Athletic Club es el equipo de LaLiga que esta temporada suma más balones recuperados en zona comprometida (232). Es su gran arma ofensiva

Veremos si contribuye de nuevo a que no cambie la dinámica de que el Rayo Vallecano no ha ganado ninguno de sus últimos ocho partidos ante el Athletic en LaLiga (1 empate y 7 derrotas), perdiendo cada uno de los últimos cinco, su racha más larga de derrotas ante los rojiblancos en la competición "que te da de comer", como suele repetir el míster Ernesto Valverde.