El beneficio para el Athletic en fichajes de futuro tras la sentencia favorable al Antiguoko en Gipuzkoa

Pablo Sánchez 26 FEB 2026 - 11:29h.

El palo del Vasconia al Athletic por su "desprecio" al torneo de la Real Sociedad: "Son chavales de 10 años"

Continúa el pulso entre Athletic y Real Sociedad por los clubes convenidos

El trasvase de jugadores en Euskadi entre el Athletic, la Real Sociedad, sus respectivas canteras y los diferentes clubes convenidos está a la orden del día. Muchos chicos van y vienen y la polémica siempre está sobre la mesa. Uno de los clubes que más revuelo causan en este sentido es el Antiguoko, club de Gipuzkoa aunque convenido con los rojiblancos. La última sentencia de la diputación gipuzkoana ha levantado ampollas y generado beneficios para uno y otro lado.

Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón al club donostiarra con tra la norma que limitaba la libre elección de equipo por parte de jugadores en categoría benjamín y alevín. A partir de ahora este panorama ha cambiado, lo que permite en este caso al Antiguoko poder nutrirse de jugadores más allá de su municipio.

La sentencia ha generado todo tipo de debates con un club que siempre ha generado polémica en Euskadi por estar convenido con el Athletic pese a su condición de gipuzkoano. Desde este momento, el Antiguoko es libre de nutrirse de futbolistas de otras zonas de la región que deseen desembarcar en este proyecto, lo que genera reacciones y opiniones muy diversas.

El beneficio del Athletic tras la sentencia del TSJPV

Esta nueva orden establecida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tiene sus consecuencias a futuro. El recelo con la Real Sociedad seguirá latente por su condición de club convenido con el Athletic, quien también sale beneficiado de esta sentencia. Dicho de otro modo, si el Antiguoko tiene acceso a la llegada de más jugadores a su proyecto, el Athletic amplía su arco de jóvenes fichajes de cara al futuro. El pulso entre todas las partes seguirá vigente, así como el ir y venir de futbolistas de manera constante.