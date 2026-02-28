Jorge Morán 28 FEB 2026 - 16:45h.

Ambas aficiones se unieron contra el presidente del Rayo Vallecano

Ruiz de Galarreta se retuerce de dolor en Vallecas: patadas al aire, el gesto de Pathé Ciss y la preocupación por la Copa

En Vallecas están hartos de Martín Presa. Y cada día más gente en el mundo del fútbol. El Rayo Vallecano volvió a su estadio ante el Athletic en un partido en el que los de Iñigo Pérez perdonaron más de la cuenta y siguen muy cerca de los puestos de descenso.

Pero una de las cosas llamativas del encuentro fue, sin duda, el estado del césped. Semanas después de la suspensión ante el Real Oviedo y del partido jugado en Butarque contra el Atlético de Madrid, el Rayo volvía al barrio y no se olvidaron del que consideran 'el máximo culpable' de la situación.

La protesta en Vallecas contra Martín Presa

Martín Presa se reencontraba con la afición del Rayo Vallecano y el máximo mandatario, como se podía esperar, no fue bien recibido. El presidente vivió una tremenda pitada en su llegada al palco del estadio con la presencia de un Uriarte que no sabía dónde meterse.

Pero sin duda, lo pero llegó minutos después. Con todo el mundo ya situado en sus asientos, en un partido con lleno completo en el Estadio de Vallecas, la afición del Rayo Vallecano comenzó su peculiar protesta contra el presidente.

Con carteles de 'SOS', los 14.000 hinchas presentes en Vallecas protestaron contra la gestión de Martín Presa. No fueron sólo los rayistas, a ellos se les unió los miles de aficionados del Athletic con los que mantienen una gran relación.

Además, los Bukaneros mostraron una pancarta con el lema: "mientras tenga a su gente, el Rayo seguirá vivo". Una manifestación para dejar claro su hartazgo contra una gestión indigna de un equipo de primera división y de Conference League, con la que llevan años luchando y que ahora, como en el caso del Real Oviedo o del Atlético, sufren hasta sus rivales.

El equipo y el staff técnico ya lo denunciaron en un comunicado, uniéndose a su afición, contra un presidente que tiene abandonado a un club centenario y que sigue luchando por seguir vivo en LALIGA EA SPORTS.