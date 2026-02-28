Jorge Morán 28 FEB 2026 - 18:10h.

La falta de Pau Navarro a punto estuvo en acabar en gol de Ayoze

El superordenador da la espalda a Madrid, Barça y Atlético en Champions: la IA tumba a los españoles con porcentajes mínimos

Compartir







El Barcelona pasó por encima del Villarreal en un partido en el que Lamine Yamal volvió a brillar por encima de todos. El futbolista fue el mejor de los suyos, anotando un hat trick y demostrando que se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada.

Pero al igual que los culés están encantados de disfrutarle, sus rivales están hartos del español, por lo que tratan de pararle de cualquier manera. Incluso a veces cometen agresiones sin querer, como le ocurrió a Pau Navarro en el Camp Nou.

PUEDE INTERESARTE Xavi Hernández respalda a Víctor Font en plena carrera electoral del Barça

La discusión entre Hansi Flick y Marcelino

El central del Villarreal realizó una entrada muy peligrosa en la que tocó primero balón, pero acabó impactando con sus tacos en Lamine Yamal. El colegiado no señaló la falta y el balón terminó en un pase en largo para Ayoze Pérez. Joan García tuvo que intervenir en una gran salida, dejando el balón muerto para el canario, que falló con la portería vacía.

Una jugada que cabreó mucho a Hansi Flick, quién no dudó en recriminar la acción a Marcelino por la dureza de su jugador. El técnico del Villarreal, lejos de darle la razón, comenzó una discusión con el alemán, dejando una llamativa imagen que dista mucho del buen rollo que mostraron ambos al comienzo del partido.

Pero la acción no sólo supuso el cabreo de los entrenadores, la jugada provocó también una tangana entre los futbolistas que terminó con Raphinha muy mosqueado. El capitán del Barcelona buscó defender a su compañero y no dudó en quejarse airadamente al colegiado. No una, ni dos, sino hasta tres veces fue llamado la atención por el árbitro, que terminó mostrando una clara amarilla para el brasileño, pese al mosqueo de sus compañeros. Una acción que muestra la preocupación de jugadores y staff técnico por proteger a Lamine Yamal de los rivales.