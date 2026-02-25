Pablo Sánchez 25 FEB 2026 - 12:26h.

Italia se cae y España mantiene la esperanza por la plaza extra Champions: así va la clasificación

Los de Marcelino, con cierto colchón sobre Atlético de Madrid y Betis

El defensor uruguayo del Villarreal Santiago Mouriño señaló en rueda de prensa que este sábado tratarán de lograr la victoria en su visita al Barcelona para tratar de acercarse al conjunto catalán en la clasificación, que ahora les aventaja en diez puntos. "Queremos una victoria y poder acercarnos a ellos. Es un partido difícil. Han ganado todo de local. A ver si podemos cortar la racha. Debemos jugar de igual a igual. Somos buenos contragolpeando y ya tuvimos ocasiones en la ida. Es un equipo valiente que deja espacios y hay que aprovechar las ocasiones. Tenemos grandes delanteros y necesitamos tener acierto para ganar", explicó.

El internacional charrúa admitió que esta temporada "contra los equipos grandes" les ha "costado". "Hemos competido bien contra los grandes rivales, pero no hemos ganado. Hemos de dar ese paso de ganar a un equipo de arriba para demostrar que podemos seguir peleando. Tenemos la calidad para hacerlo, pero debemos demostrarlo en el campo".

Mouriño aseguró que el equipo tiene claro que el objetivo es clasificarse para poder repetir concurso en la Champions. "Debemos alejarnos del quinto pero debemos mirar hacia arriba. Acercarnos al Barcelona y seguir peleando. Ir partido a partido. Todavía no hacemos cuentas, no es momento para ello. Somos fuertes en casa y lo debemos seguir siendo para llegar a Champions. También debemos sumar fuera de casa. Intentar ganar todo lo que se pueda que nuestros competidores son muy buenos", explicó en referencia al Betis, quinto clasificado en estos momentos.

La clave ante el Barça

El defensa señaló que será clave aprovechar el contragolpe y estar certeros en el remate para poder hacer daño al Barcelona en el Camp Nou. "Nosotros a campo abierto y en contragolpe somos de los mejores equipos de LaLiga. Si estamos acertados, podemos hacerlo bien. Sabemos que el Barcelona tiene grandes jugadores y será complicado, pero si hacemos el partido que debemos hacer y tenemos acierto podemos competir el partido", insistió.

Sobre su estado físico, indicó que se encuentra cada vez mejor de los problemas que le surgieron tras el partido de Champions ante el Pafos. "Me llevó un poco de tiempo. Por momentos estaba bien, luego jugaba y recaía. Me hizo bajar un poco mi nivel. No me encontré bien por momentos. Pero ya estoy bien. Contra el Valencia demostré lo que puedo dar", aseguró el lateral, quien añadió que cada vez se siente más cómodo jugando de central, posición en la que le ha reubicado Marcelino por las bajas en esa demarcación.

"Tuvimos un momento en el que nos hacían goles. Lo hemos trabajado. Estar juntos y hablar mucho. Comunicándonos bien, hemos demostrado que vamos a mejor. Esperamos seguir así y haciendo porterías a cero, apuntó.