Álvaro Borrego 24 FEB 2026 - 10:09h.

Esta semana podrían caer eliminados hasta tres equipos italianos de Champions y dejar a Alemania como el gran rival por la plaza extra

El pinchazo sufrido ante el Rayo Vallecano vuelve a complicar las aspiraciones del Real Betis por la cuarta plaza, dado que son ya seis (siete con el golaveraje) y nueve los puntos que le distancian de Atlético de Madrid y Villarreal. Sus opciones de disputar la próxima edición de la Champions League pasan por ganar la Europa League o mantener la quinta posición y esperar a lo que hagan los equipos españoles en sus respectivas competiciones continentales.

Una posición que, según los resultados que se den en la Champions -además de la Europa League y la Conference- podría dar incluso boleto para la próxima edición de la Liga de Campeones, de ahí el interés fervorizado de los verdiblancos en que los equipos españoles vayan superando rondas en sus respectivos compromisos continentales. Especialmente en la principal competición europea. Por eso que superen sus eliminatorias el Real Madrid y el Atlético de Madrid resultaría fundamental para mantener vivas las esperanzas. Pero más si cabe que vayan cayendo rivales alemanes, italianos y portugueses.

El único país que tiene asegurada una plaza extra para la próxima edición de la Champions League es Inglaterra, por lo que restaría un país más para obtener ese premio adicional. Un botín que se repartirán entre Portugal, Alemania, España e Italia, actualmente clasificadas por este orden.

Italia podría caerse de la pelea

Según las estadísticas España apenas tiene un 18% de posibilidades de lograr ese premio, por el 62% de opciones de Alemania, el 15% de Portugal o el 6% de Italia. Pero esta numerología podría cambiar radicalmente según lo que ocurra en estas eliminatorias. De hecho esta semana puede ser clave para quitar de la pelea a Italia.

Juventus (2-5), Atalanta (0-2) e Inter de Milán (1-3) perdieron sus respectivos encuentros en la ida del playoff, por lo que de confirmarse sus eliminaciones Italia se quedaría sin opciones de alcanzar esa plaza extra. La gran reforzada en este sentido es Alemania, dado que el Dortmund y el Leverkusen van con ventaja en sus enfrentamientos.

Cuantos más de estos caigan, siempre y cuando Real Madrid -que juega contra el Benfica- y Atlético superen también sus eliminatorias, mejor será para España... y por tanto para el Real Betis. Sea como fuere, el sino definitivo lo marcarán las rondas eliminatorias, donde la fortuna debe sonreír a los equipos españoles. A día de hoy es Alemania el gran rival por esa quinta plaza adicional.

A estas alturas de temporada Portugal mantiene cuatro equipos en Europa (puede caer uno), mientras que Alemania, España e Italia tienen seis. Según lo que ocurra esta semana Italia podría quedarse con la mitad, y solo con uno Champions. En la Europa League se jugarán el pase en el playoff clubes como Celta de Vigo, Bolonia o Stuttgart. Todos ellos ganaron en la ida, por lo que parece complejo que algunos de los países pierdan puntos en este sentido. En la Conference hará lo propio la Fiorentina.