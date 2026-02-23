Celia Pérez 23 FEB 2026 - 18:52h.

El club abrirá las puerta del estadio de La Cartuja a sus aficionados

Manuel Pellegrini esperará a mediados de semana por Bakambu y Aitor Ruibal

Sevilla se prepara para una de las citas más importantes del año. Los béticos y los sevillistas ponen el punto de mira en el próximo domingo, a las 18.30 horas, cuando el estadio de La Cartuja se vista de gala para acoger el gran derbi de la ciudad. Tras el 0-2 de la primera vuelta, el último derbi de la temporada se jugará en casa verdiblanca, un escenario que el club verdiblanco abrirá a la afición en el que será el último entrenamiento antes de la cita.

Tal y como ha informado el Real Betis a través de sus medio oficiales, el club abrirá las puerta del estadio de La Cartuja a todos sus aficionados en el que será la última sesión de Manuel Pellegrini y sus hombres antes del partido. Último entrenamiento antes de recibir a su eterno rival y en el que espera que su afición pueda darle el último empujón. Será el sábado 28 de febrero a las 11.00 horas.

Como es habitual, el Real Betis espera que este evento permita a miles de seguidores verdiblancos acercarse hasta el estadio de La Cartuja y dar ese impulso importante para el ánimo del equipo de cara a un partido trascendental como es el derbi ante el Sevilla. Por lo moral y por la pelea clasificatoria, el triunfo es vital para los béticos.

La realidad de uno y otro equipo es bastante diferente en este tramo de la temporada. Mientras que los verdiblanco se sitúan en la zona alta de la tabla, luchando por puestos europeos y mirando a la Champions League, los blanquirrojos tratan de alejarse de la zona baja de la tabla. Tras su última victoria ante el Getafe, los de Matías Almeyda toman cierto oxígeno para encarar el derbi con un poco de aire con cinco puntos sobre el descenso.