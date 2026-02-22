Pepe Jiménez Sevilla, 22 FEB 2026 - 11:48h.

Aún dura, lógico, el calentón en el Betis tras toda la polémica de este pasado sábado ante el Rayo Vallecano, pero en la entidad verdiblanca, con Manuel Pellegrini a la cabeza, se empieza a pensar en la cita ante el Sevilla y se hace sabiendo que serán varias las bajas que se presentarán para esta importante cita en La Cartuja.

Con Valentín Gómez automáticamente descartado por su amarilla en la polémica acción final, Manuel Pellegrini mira a la enfermería para conocer los pupilos que tendrá disponibles para este nuevo derbi.

Descartados tanto Lo Celso, como Isco Alarcón, como prácticamente Sofyan Amrabat, Manuel Pellegrini celebraba este pasado viernes poder contar con Héctor Bellerín, Cucho Hernández y el Chimy Ávila nuevamente, pero ahora deberá repasar nuevamente la lista de lesionados.

Porque tanto Aitor Ruibal como Bakambu se marcharon lesionados ante el Rayo Vallecano y el optimismo no es precisamente pleno. Mientras el atacante se fue con un golpe del que Pellegrini cree que se recuperará en "un par de días", el lateral sí parece tener algo más grave y el propio entrenador reconocía que "tendremos que verlo con el doctor".

Tras las pertinentes jornadas de descanso y recuperación, Manuel Pellegrini prácticamente empezará a preparar con seriedad la cita el próximo miércoles, momento en el que deberá evaluar la enfermería y ver, igualmente, el estado de jugadores como el Cucho Hernández, que ya demostró ante el Rayo Vallecano cierta falta de ritmo competitivo -algo lógico-.

Antony y su pubalgia antes del derbi: "O se lo cura..."

El que sí parece que no tendrá problemas para estar, a pesar de sus lágrimas al final del encuentro, será Antony. El brasileño acabó la cita muy emocionado y, como explicaba Manuel Pellegrini, era más por las ocasiones falladas que por dolores en su pubis.

"Lo del pubis, en caliente, no le duele. Es algo que lo va a seguir teniendo todas las semanas hasta que, o se va a curar, o no va a seguir jugando. Estamos cuidándole durante la semana, bajándole las cargas", decía el chileno, sumándole casi automáticamente de cara al once ante el Sevilla.