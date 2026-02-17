Álvaro Borrego 17 FEB 2026 - 20:35h.

Cuantos más equipos españoles lleguen a las rondas finales, más opciones habrá de que el quinto de LALIGA vaya a Champions el próximo curso

El Real Betis es la gran sensación de LALIGA en estas últimas semanas. Los verdiblancos son, junto al Real Madrid, el único equipo de Primera División que ha ganado todos sus partidos ligueros en este mes de febrero, encadenando ya tres triunfos consecutivos. Una racha que permite a los de Manuel Pellegrini consolidar su quinta plaza, aventajando ya en seis puntos al sexto clasificado. Una posición que, según los resultados que se den en la Champions -además de la Europa League y la Conference- podría dar incluso boleto para la próxima edición de la Liga de Campeones, de ahí el interés fervorizado de los verdiblancos en que los equipos españoles vayan superando rondas en sus respectivos compromisos continentales. Especialmente en la principal competición europea. Por eso que superen sus eliminatorias los de Álvaro Arbeloa y el Atlético de Madrid resultaría fundamental para mantener vivas las esperanzas.

El único país que tiene asegurada una plaza extra para la próxima edición de la Champions League es Inglaterra, por lo que restaría un país más para obtener ese premio adicional. Un botín que se repartirán entre Portugal, Alemania, España e Italia, actualmente clasificadas por este orden.

Italia, España, Alemania y Portugal, con mucho en juego

Según las estadísticas España apenas tiene un 15% de posibilidades de lograr ese premio, por el 37% de opciones de Alemania, el 25% de Portugal o el 23% de Italia. Pero esta numerología podría cambiar radicalmente según lo que ocurra en estas eliminatorias. Por ejemplo, el Real Madrid se juega el pase contra el Benfica, por lo que en caso de eliminar a los de Mourinho el país vecino se quedaría con un efectivo menos en Europa. Dortmund y Atalanta también medirán sus fuerzas entre sí, por lo que ya es seguro que o Alemania o Italia perderán algunos de sus representantes.

También entran en liza en esta previa equipos como Juventus, Inter de Milán o Leverkusen. De hecho la Juventus perdió 5-2 contra el Galatasaray, resultado muy beneficioso y que deja a los italianos con pie y medio fuera. Cuantos más de estos caigan, siempre y cuando Real Madrid y Atlético superen también sus eliminatorias, mejor será para España... y por tanto para el Real Betis.

A estas alturas de temporada Portugal mantiene cuatro equipos en Europa, mientras que Alemania, España e Italia tienen seis. En la Europa League se jugarán el pase en el playoff clubes como Celta de Vigo, Bolonia o Stuttgart, mientras que en la Conference hará lo propio la Fiorentina.