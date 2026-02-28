Andrea Esteban 28 FEB 2026 - 17:32h.

El segundo tanto de Lamine Yamal en el duelo entre el FC Barcelona y el Villarreal CF fue mucho más que un gol: fue un momento de esos que quedan grabados en la memoria del estadio.

El Camp Nou se rinde

Corría el minuto 36 cuando el extremo azulgrana recibió en banda derecha, encaró sin dudar y dejó atrás a sus marcadores con una mezcla de descaro y técnica. Se perfiló hacia dentro y, con la zurda, soltó un disparo perfecto a la escuadra contraria. Imparable. Puro talento.

Antes incluso de que el balón tocara la red, el estadio ya estaba en pie. La grada explotó en un rugido unánime al ver cómo la pelota se colaba por la escuadra. Dedo a la oreja para dejar claro que las críticas no le afectan.

La imagen más emotiva: su madre, emocionada

Pero la escena más conmovedora no estuvo sobre el césped. Las cámaras captaron a la madre de Lamine en la grada, visiblemente emocionada tras el golazo de su hijo. Con la mano en la boca y lágrimas contenidas, celebró una obra de arte que confirma el crecimiento imparable del joven azulgrana.