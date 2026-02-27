Jorge Morán 27 FEB 2026 - 23:18h.

Los vallecanos viajarán a Turquía para su primera eliminatoria europea

Sorteo de octavos de Conference League, muy de cara para el Rayo Vallecano: fechas, cruces y cuadro completo 2026

El Rayo Vallecano ya conoce a su rival para los históricos octavos de final de la Conference League. Los de Iñigo Pérez han tenido suerte (o eso parece) en cuanto al sorteo se refiere e incluso han caído en un lado del cuadro mucho más asequible para llegar a la final de Leipzig.

Su rival en esta eliminatoria será el equipo turco Samsunspor, con los que se verán las caras en marzo. Los vallecanos deberán viajar a Turquía para la ida del jueves 12, mientras que la vuelta será una semana después en Vallecas, el día 19. Pero antes de ese enfrentamiento, en ElDesmarque te damos a conocer a este equipo que espera poner las cosas muy difíciles a los nuestros.

¿Quién es el Samsunspor, rival del Rayo Vallecano?

Fundado en 1965, el Samsunspor pertenece a la ciudad de Samsun, una pequeña localidad del norte de Turquía a los pies del Mar Negro con aproximadamente medio millón de habitantes. Un viaje nada sencillo para los vallecanos, que deberán buscar las distintas maneras de llegar a la provincia homónima, muchos de ellos con escalas interminables.

En la actualidad, el equipo de Samsunspor está en séptima posición de la Süper Lig (Superliga de Turquía). Con 31 puntos en su casillero (siete ganados, diez empatados y seis perdidos), los turcos se encuentran a casi diez puntos de los puestos de acceso a Europa.

Al contrario que el Rayo Vallecano, el equipo de Samsun tuvo que jugar los playoffs. Terminó en decimosegunda posición en la Conference League (tres victorias, un empate y dos derrotas), teniendo que jugar una eliminatoria extra contra el KF Shkëndija de Macedonia, al que vencieron cero a uno en la ida y cuatro a cero en la vuelta.

Los jugadores a seguir del Samsunspor

Entrenados de la mano del alemán Thorsten Fink, quién hace nada estaba en el Genk, los turcos cuentan con una plantilla de hasta quince nacionalidades diferentes. Un equipo con un valor de equipo de unos 56,78 millones, según Transfermarkt, y con apenas estrellas entre su plantilla.

El jugador más valioso es el centrocampista noruego Carlo Holse, quién lleva el peso del juego de su equipo, acompañado de Makoumbou y Olivier Ntcham, perteneciente a la cantera del Manchester City. Pero sin duda, el jugador más peligroso del equipo o por lo menos en la Conference League es Marius Mouandilmadji. El de Chad lleva 14 goles esta temporada, siete de ellos en ocho partidos en la competición europea, por lo que los vallecanos deberán estar muy pendientes de su velocidad. Un rival que parece asequible, pero que puede poner las cosas muy difíciles al Rayo Vallecano en su sueño europeo.