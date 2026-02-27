Los horarios de los octavos de Europa League y Conference con Betis, Celta y Rayo

Joaquín Anduro 27 FEB 2026 - 18:42h.

Los tres españoles jugarán fuera de casa en turno de tarde y, de locales, de noche

La UEFA ha dado a conocer este viernes los horarios de los partidos de la ronda de octavos de final tanto de la Europa League como de la Conference tras los respectivos sorteos de este viernes. El Real Betis, el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano han coincidido con sus choques en casa en el horario de la 21.00h. y sus envites fuera de casa en el turno de tarde habitual de las competiciones europeas a las 18.45h.

El sorteo ha sido benévolo para los tres españoles dentro de las opciones que tenían, tanto por sus rivales como por el cuadro hasta una hipotética final. El Betis se medirá al Panathinaikos de Rafa Benítez y jugará la ida el 12 de marzo a las 18.45h. en Atenas y la vuelta el 19 de marzo a las 21.00h. en La Cartuja.

El Celta recibirá al Olympique de Lyon el jueves 12 de marzo a las 21.00h. en Balaídos para jugársela en la ciudad francesa siete días después a las 18.45h. Mismo horario que la visita del Rayo Vallecano al Samunspor en la Conference para definir la eliminatoria en Vallecas el jueves 19 de marzo a las 21.00h.

Horarios de los octavos de final de la Europa League

IDA 12 DE MARZO

Bolonia-Roma (18.45h.)

Lille-Aston Villa (18.45h.)

Panathinaikos-Betis (18.45h.)

Stuttgart-Oporto (18.45h.)

Celta-Olympique de Lyon (21.00h.)

Ferencvaros-Sporting Braga (21.00h.)

Genk-Friburgo (21.00h.)

Nottingham Forest-Midtjylland (21.00h.)

VUELTA 19 DE MARZO

Sporting Braga-Ferencvaros (16:30h.) (Miércoles 18 de marzo)

Friburgo-Genk (18.45h.)

Olympique de Lyon-Celta (18.45h.)

Midtjylland-Nottingham Forest (18.45h.)

Aston Villa-Lille (21.00h.)

Oporto-Stuttgart (21.00h.)

Betis-Panathinaikos (21.00h.)

Roma-Bolonia (21.00h.)

Horarios de los octavos de final de la Conference League

IDA 12 DE MARZO

AZ Alkmaar-Sparta de Praga (18.45h.)

Lech Poznan-Shakthar Donetsk (18.45h.)

Rijeka-Estrasburgo (18.45h.)

Samsunspor-Rayo Vallecano (18.45h.)

Celje-AEK Atenas (21.00h.)

Crystal Palace-AEK Larnaca (21.00h.)

Fiorentina-Rakow (21.00h.)

Sigma Olomuc-Mainz (21.00h.)

VUELTA 19 DE MARZO

AEK Atenas-Celje (18.45h.)

AEK Larnaca-Crystal Palace (18.45h.)

Mainz-Sigma Olomuc (18.45h.)

Rakow-Fiorentina (18.45h.)

Rayo Vallecano-Samsunspor (21.00h.)

Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (21.00h.)

Sparta Praga-AZ Alkmaar (21.00h.)

Estrasburgo-Rijeka (21.00h.)