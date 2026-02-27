El Betis pide rebajar la euforia por la Europa League: "Hay que ser prudentes"

Álvaro Borrego 27 FEB 2026 - 16:24h.

El sorteo de la Europa League ha querido que el Panathinaikos, entrenado por Rafa Benítez y con jugadores contrastados como Renato Sanches o Davide Calabria, sea el rival del Real Betis en los octavos de final. El azar ha disparado las ilusiones del conjunto que dirige Manuel Pellegrini, que evitaría hasta la final a clubes poderosos como Porto, Roma, Stuttgart y sobre todo al Aston Villa, quizás el gran favorito para levantar el título en la final de Estambul. La primera prueba será la visita a Atenas, donde los griegos superaron una dramática tanda de penaltis contra el Viktoria Plzen en el playoff previo.

Sin lugar a dudas el sorteo ha disparado las esperanzas del Real Betis, que como ya ocurriera hace un año, por entonces evitando al Chelsea, vuelve a soñar en grande en Europa. Sea como fuere, en Heliópolis abogan por el partido a partido: "Independientemente de quién tocara, estábamos preparados para afrontar el reto de la siguiente ronda, fuera Nottingham o ir a Atenas. Nos ha tocado Panathinaikos y afrontamos esa eliminatoria con mucha seriedad. Es un rival que está acostumbrado a las competiciones europeas, que suele ser fuerte en su liga y que no nos lo va a poner fácil", analizó el secretario técnico del Real Betis, Álvaro Ladrón, en declaraciones a Movistar+.

En el Real Betis no esconden que "deberían" ser el favorito en el cruce, aunque a estas alturas cualquier rival te puede poner en aprietos. "Es cierto que la Liga griega quizá no esté al nivel de las 'top 5' de Europa, pero Panathinaikos es un equipo que está acostumbrado a jugar Champions, que está acostumbrado a jugar Europa League y que este tipo de partidos se los conoce", agregó.

Sobre el Panathinaikos, Álvaro Ladrón añadió que “Son un equipo ordenado, con muchos jugadores con mucha experiencia. Arriba son un equipo peligroso. Han firmado un delantero muy poderoso en lo físico (Andreas Tetteh), que además está haciendo goles y que seguro nos va a generar algunos problemas. Al final estos partidos yo creo que siempre van a depender mucho más de que nosotros estemos bien que del propio rival. Nosotros estando bien, estoy convencido de que estaremos en condiciones de superarlos”, ha valorado Ladrón de Guevara.

Fantaseando con un posible triunfo, el Real Betis podría cruzarse con el Braga o el Ferencvaros en cuartos de final, por lo que el camino a semifinales parece más asequible de lo esperado. "Hay que ser prudentes, hay que ir partido a partido. Hay que eliminar primero al Panathinaikos y luego ya pensaremos en lo siguiente", dijo Ladrón.

"Lo bueno, lo bonito es que el Betis se está acostumbrando a este tipo de citas. Antes quizás no estábamos tan acostumbrados a hacerlo de forma tan consecutiva. Y ahora temporada a temporada el Betis se está habituando a jugar este tipo de eliminatorias ante equipos de recorrido en Europa. Estamos felices de poder estar hoy en los octavos. Ojalá estemos en los cuartos y podamos tener esa ilusión de seguir creciendo dentro de la competición", esgrimía Ladrón de Guevara en los medios oficiales del club.