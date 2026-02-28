Andrea Esteban 28 FEB 2026 - 21:49h.

Irán, ya clasificada para el Mundial 2026, podría perder su participación por la escalada del conflicto militar

La tensión política y militar entre Irán, Estados Unidos e Israel ha comenzado a sacudir también el mundo del fútbol. La clasificación de Irán para el Mundial 2026 ahora está en entredicho, después de que el conflicto internacional genere dudas sobre su participación en la cita mundialista y obligue incluso a la suspensión de la liga local. La situación ya ha provocado movimientos de urgencia entre futbolistas extranjeros que competían en el país, intentando abandonar territorio iraní ante la incertidumbre.

El Mundial 2026, en riesgo para Irán

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, reconoció públicamente que la participación del combinado iraní en el Mundial 2026 es incierta tras los ataques y el aumento de la tensión militar. Irán está clasificada para el torneo, pero deberá disputar sus tres partidos de fase de grupos en territorio estadounidense, lo que añade un componente político de enorme complejidad.

Irán debutaría el 15 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda, volvería a jugar el 21 ante Bélgica en la misma ciudad y cerraría la fase de grupos el 26 de junio en Seattle ante Egipto. Además, el sorteo del cuadro podría provocar un cruce directo entre Irán y Estados Unidos en las eliminatorias, un escenario que la FIFA tendría que analizar con extrema cautela.

La federación iraní dejó en manos de los organismos internacionales la decisión final, aunque admitió que la situación actual hace “muy difícil” mirar con optimismo la celebración del torneo.

Evacuación de jugadores

El conflicto ha tenido consecuencias inmediatas en la competición doméstica iraní, con la suspensión de la liga hasta nueva orden. La medida ha afectado especialmente a los futbolistas extranjeros que jugaban en el campeonato.

Entre los afectados destacan tres españoles: Antonio Adán, Munir e Iván Sánchez. Adán ya logró abandonar el país y se encuentra en Madrid tras recibir permiso del club. Sin embargo, Munir e Iván Sánchez se encuentran en una situación más complicada, intentando salir de Irán por carretera hacia Turquía, en un trayecto de más de 2.000 kilómetros.

Además, el partido Zob Ahan-Persépolis también fue suspendido, obligando a miembros de cuerpos técnicos, como preparadores físicos y de porteros, a iniciar procesos de evacuación con ayuda de la embajada española. La crisis ha abierto un escenario de máxima incertidumbre para el fútbol iraní y para los extranjeros que trabajan allí.