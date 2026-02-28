Jorge Morán 28 FEB 2026 - 19:48h.

Estos son los onces elegidos por ambos entrenadores

El superordenador da la espalda a Madrid, Barça y Atlético en Champions: la IA tumba a los españoles con porcentajes mínimos

Compartir







Vuelve el fútbol a Oviedo en un partido en el que el colista de la tabla de LALIGA EA SPORTS recibirá la siempre complicada visita del Atlético de Madrid. Los de Simeone, con la cabeza en la vuelta de la Copa del Rey ante el Barcelona, deberán vencer para recuperar sensaciones.

Un partido en el que los locales también tendrán la cabeza en el próximo encuentro intersemanal, enfrentándose al Rayo Vallecano en un vital partido por la salvación después de la suspensión ocurrida por el césped hace ya unas semanas.

PUEDE INTERESARTE El centro del campo del Atlético de Madrid peligra en el Carlos Tartiere

Alineación de Guillermo Almada con el Oviedo

En la portería no hay dudas con Aarón Escandell, sin duda la gran revelación del Oviedo en esta temporada. La defensa estará formada por Nacho Vidal y Javi López en las bandas, con la pareja de centrales de Dani Calmo y David Carmo.

Por delante, Sibo y Fonseca serán el doble pivote, con Reina como enganche. En una banda estará Hassan y en la otra la gran estrella, Ilyas Chaira. Arriba Fede Viñas seguirá siendo la referencia en ataque.

La alineación del Oviedo ante el Atlético: Aarón Escandell, Nacho Vidal, Dani Calmo, David Carmo y Javi López; Sibo, Fonseca , Reina; Hassan, Ilyas Chaira, Fede Viñas.

Simeone rota en Oviedo

Por parte de los rojiblancos, Simeone no ha dudado en dar descanso a los más habituales pensando en las semifinales de la Copa del Rey. En la portería Jan Oblak será el encargado de frenar las internadas de los locales. En defensa los elegidos han sido el canterano Julio Díaz, Robin Le Normand, Giménez y Nahuel Molina.

Por delante Johnny Cardoso y Rodrigo Mendoza siguen siendo los reyes de la medular, con Baena, Lookman y Thiago Almada por delante. Alexander Sorloth, que se encuentra en un gran momento de forma, vuelve a ser el hombre del gol.

Alineación de Simeone: Oblak, Julio Díaz, Giménez, Le Normand, Nahuel Molina, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Baena, Lookman, Thiago Almada y Sorloth.