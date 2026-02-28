Diego Páez de Roque Madrid, 28 FEB 2026 - 14:22h.

Varios jugadores rojiblancos se la juegan en el Carlos Tartiere

La charla de Simeone con Lookman: tras el entrenamiento, solos y sentados en un balón como hizo con Morata

Compartir







El Atlético de Madrid visita esta noche el estadio Carlos Tartiere en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS. Los dos equipos llegan en situaciones dispares, aunque sí coinciden en no conseguir una estabilidad positiva en el campeonato doméstico.

Los de Simeone suman una única victoria en los últimos cuatro partidos del torneo liguero, las mismas que el Real Oviedo, quien tratará de acercarse a los puestos de salvación.

El Atlético de Madrid tiene como objetivo acercarse al Villarreal y alejarse del Real Betis. Eso sí, es posible que se vuelva a ver rotaciones con el partido de vuelta de Copa del Rey contra el Barcelona a la vuelta de la esquina.

El centro del campo del Atleti peligra en Oviedo

Pero el 'Cholo' Simeone no solo debe mirar pensando en el duelo de esta noche y el de Copa del Rey, ya que hay varios jugadores que podrían perderse el duelo liguero de la semana que viene debilitando una zona clave.

Tanto Koke, Johnny Cardoso y Marcos Llorente están apercibidos de sanción. Es decir, si esta noche ven una tarjeta amarilla, se no estarán disponibles para el encuentro frente a la Real Sociedad en el Metropolitano.

Precisamente, los tres jugadores han sido los que han sujetado el centro del campo en las últimas semanas. Tras la baja de Pablo Barrios, Koke ha dado un paso al frente y Johnny Cardoso ha comenzado a mostrar su mejor nivel.

Además, Marcos Llorente se ha visto obligado a abandonar el lateral derecho para reforzar el doble pivote en partidos clave como la ida de semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, donde fue uno de los mejores jugadores del equipo rojiblanco. Es por ello que, ante la gran carga de partidos que afronta el Atlético de Madrid y la todavía recuperación de Pablo Barrios, es importante que no terminen sancionados el encuentro esta noche.

Esto, sumado a las rotaciones casi obligadas tras el pase a octavos de Champions League y el encuentro frente al FC Barcelona de Copa del Rey, hace que la pareja de mediocentros de esta noche pueda ser los recién llegados Obed Vargas y Rodrigo Mendoza.