28 FEB 2026 - 13:28h.

Matías Kravenitter se negó a abandonar el terreno de juego

Insólito el momento vivido en la liga turca con Matías Kranevitter como protagonista. El centrocampista argentino recaló el pasado verano en Turquía, concretamente en el Fatih Karagümrük, actual colista de la competición, donde se ha asentado como titular en el medio.

Anoche se enfrentaron como visitantes contra el Trabzonspor, el equipo de otro viejo conocido de LALIGA EA SPORTS como es Stefan Savic. El equipo local se adelantó, aunque poco después empató el Fatih Karagümrük.

Kranevitter se niega a ser sustituido

El polémico gesto del argentino llegó en el minuto 33. Aleksandar Stanojevic, su entrenador, tuvo que hacer un cambio obligado por la lesión de Biraschi en el 21, pero poco más de 10 minutos después quiso retirar a Matías Kranevitter del terreno de juego.

Fue entonces cuando el ex del Sevilla y Atlético de Madrid vio que el cartelón del cuarto árbitro reflejaba el '5', su dorsal en el equipo turco para dar entrada a Berkay Özcan en su lugar.

Pero Kranevitter dijo 'no'. Se negó a abandonar el campo repitiendo en varias ocasiones un gesto que indicaba a su compañero de equipo que volviese al banquillo.

Y así fue. Aunque el cartelón y la retransmisión anunciaron el cambio, este no se produjo. Özcan volvió al banquillo, siendo abrazado por su entrenador, quien parecía disculparse.

La sustitución se terminó efectuando en el descanso, quedándose el argentino sin saltar de nuevo al terreno de juego en la segunda mitad. Finalmente, el Fatih Karagümrük fue derrotado por 3-1, cayendo aún más en los puestos de descenso.

La retransmisión oficial de Bein Sports explicaron que, a pesar de que no se observaron gestos de dolor en el argentino, sintió molestias en la primera mitad. “Matías Kranevitter, que estuvo a punto de abandonar el partido debido a una lesión en la primera mitad del encuentro, no quiso ser sustituido después de decir que se sentía bien", mencionaron.