Detenidos 32 cargos de 13 clubes en Turquía por apuestas sospechosas de amaño

Pablo Sánchez 20 FEB 2026 - 12:27h.

Turquía suspende a 149 árbitros y asistentes por apuestas

Pertenecen a equipos de Primera y Segunda división

La policía turca detuvo este viernes, por sospechas de amaño, a 32 miembros o exmiembros de las juntas directivas de 13 clubes de fútbol, la mitad de ellos de primera división, tras detectar que habían apostado en partidos de su propio equipo, informa hoy la agencia turca Anadolu.

La Fiscalía emitió una orden de detención al verificar que los sospechosos habían participado en sistemas de apuestas sobre el resultado o el número de goles en competiciones en las que su propio equipo se enfrentaba a un rival. Entre los detenidos hay una decena de miembros de juntas directivas, con cargos que varían desde vicepresidente hasta vocal suplente, así como exmiembros y figuras sin cargo actual.

Seis de los clubes afectados —Alanyaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Göztepe, Kocaelispor y Konyaspor— juegan actualmente en la Superliga, la primera división del fútbol turco. Los otros siete clubes —Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor, Bodrumspor, Giresunspor, Denizlispor, Gençlerbirliği y Sivasspor— se desempeñan actualmente en Segunda o Tercera división, aunque todos tienen un pasado reciente en la máxima categoría.

Operación contra las apuestas

La operación se inscribe en la amplia iniciativa judicial de lucha contra las apuestas en el fútbol de Turquía, que en los últimos meses ha llevado al arresto, la revocación de licencias, la sanción o la dimisión de árbitros, jugadores y delegados de partido, en su gran mayoría de categorías inferiores. Al mismo tiempo, se están realizando redadas contra redes del crimen organizado por su presunta participación en negocios de apuestas de fútbol ilegales.

Hoy mismo comparecen ante un juzgado de Estambul varios sospechosos detenidos el martes pasado por haber utilizado, supuestamente, un club de cuarta categoría, el Diyarbekirspor, para blanquear dinero procedente de apuestas ilegales.