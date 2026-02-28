Basilio García Sevilla, 28 FEB 2026 - 10:42h.

"Realmente no tengo una respuesta", indica el portero griego

Una comparación entre Bono y Odysseas: "Espectacular"

Antonio Cordón ya está organizando el futuro en el Sevilla FC, ha acudido al mercado para fichar, por ejemplo, a Patrik Mercado y ha dejado encarrilada alguna llegada más, pero uno de los objetivos principales del director de fútbol profesional está en la portería. Sin lugar a dudas, su mejor fichaje ha sido el de Odysseas Vlachodimos, y conseguir que continúe defendiendo la portería sevillista se antoja fundamental.

Sin embargo, la empresa no es nada sencilla. Tras dos años en el ostracismo en Inglaterra, el griego ha demostrado en Nervión que sigue siendo un portero de máximo nivel, dándole multitud de puntos al equipo de Matías Almeyda. Eso sí, el jugador está cedido por el Newcastle United sin opción de compra, por lo que su futuro está en manos de las ‘urracas’. Pagó en 2024 por él 23,5 millones de euros al Nottingham Forest, que lo introdujo en otra operación después de jugar solo siete partidos, pero en su nuevo club solo disputó uno.

Ahora, ha renacido en el Sevilla, y el futbolista ve con buenos ojos quedarse, pero es el Newcastle el que tiene en su mano el futuro de Odysseas, y todo hace indicar que querrá aprovechar su buen año en el Sánchez-Pizjuán para intentar hacer caja. “He dicho en muchas ocasiones que soy muy feliz en el Sevilla. Mi familia también lo siente así. La verdad que sigo teniendo contrato con el Newcastle y deciden ellos. No sé qué pasará en el futuro”, explicaba el griego en una entrevista concedida a ABC de Sevilla.

Opaco respecto al futuro

Odysseas, como en la portería, es un hombre sobrio también a la hora de exponer públicamente sus deseos. A la pregunta de si se quiere quedar en el Sevilla, contestó con un lacónico “soy feliz aquí”, pero no llegó a expresar claramente su deseo de continuar.

“Estas preguntas sobre el futuro realmente creo que no las puedo contestar. De verdad que no sé qué va a suceder este verano. Honestamente, yo tengo contrato con el Newcastle. No sé los planes que tendrán ellos cuando termine la temporada. Ya veremos qué sucede entonces. Realmente no tengo una respuesta”, concluía el portero del Sevilla.