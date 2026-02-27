Quién es Julio Díaz, el canterano del Atlético de Madrid que apunta a titular en Oviedo

Andrea Esteban 27 FEB 2026 - 18:27h.

Simeone quiere dosificar a Hancko y Ruggeri pensando en la Copa del Rey

El Atlético, con un día menos de descanso que el Real Madrid antes del derbi

MadridEl Atlético de Madrid ultima detalles en Majadahonda antes de visitar al Real Oviedo en un partido de Liga marcado por las rotaciones. Y entre los nombres propios que han aparecido en la previa destaca uno inesperado: Julio Díaz, lateral izquierdo del filial rojiblanco que podría tener su gran oportunidad.

Con el decisivo duelo copero ante el FC Barcelona a la vuelta de la esquina, Diego Simeone valora dar descanso a piezas clave como Hancko y Ruggeri. Ahí entra en escena el joven canterano.

Un lateral del filial que llama a la puerta

Julio Díaz se ha entrenado con el primer equipo en la última sesión previa al choque liguero y podría entrar en la convocatoria. No solo eso: no se descarta que sea titular en el Carlos Tartiere.

El cuerpo técnico busca piernas frescas y minimizar riesgos antes del duelo ante el Barça en Copa del Rey, considerado el partido clave de la semana. La irrupción del lateral izquierdo del filial responde a esa necesidad de rotación sin perder competitividad.

Rotaciones obligadas con la Copa en mente

La sesión en Majadahonda dejó varias pistas. Barrios no se entrenó, mientras que Nico trabajó con el grupo, aunque su presencia en Oviedo parece poco probable. El argentino apunta más al compromiso copero.

Simeone no dio pistas sobre el once, pero el contexto obliga a mover el banquillo. Marzo arranca con exigencia máxima y el técnico argentino sabe que no puede descuidar LaLiga EA Sports: el Real Betis está a seis puntos y cualquier tropiezo puede apretar la pelea.

Oviedo no será un trámite. Pero todas las miradas, inevitablemente, están puestas en el martes. Y en medio de ese equilibrio entre presente y futuro inmediato, Julio Díaz puede vivir su primera gran noche como rojiblanco.