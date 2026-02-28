Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 19:56h.

Los cambios en el reglamento que podría aprobar la IFAB y que puede cambiar el fútbol de manera radical

La IFAB ha aprobado este sábado cinco nuevos cambios en el reglamento del fútbol para mejorar este deporte que entrarán ya en vigor a partir del Mundial 2026 y podría sumarse a las competiciones desde la 26/27. El experto arbitral colaborador de ElDesmarque, Mr. Asubío, ha explicado estas modificaciones con dos de ellas que afectan al protocolo del VAR y otras tres para evitar las pérdidas de tiempo, uno de los puntos señalado a contrarrestar dentro del fútbol.

El primer cambio en el VAR estará a decisión de cada federación desde la próxima campaña y tendrá a los córners como elemento protagonista: "Cuando un balón sale por saque de meta, si se aprecia claramente y de forma rápida el VAR puede solventar el error, que se le pueda decir al árbitro que es saque de esquina y no saque de meta. Solamente de forma rápida, si hay que estar ahí viendo quién no la toca, no va a entrar el VAR".

En el segundo de estos supuestos para que entre el VAR, Mr. Asubío explica que será general para todas las federaciones y pondrá en el foco a las "segundas amonestaciones erróneas". El videoarbitraje podrá cambiar una segunda amarilla a un futbolista para evitar su expulsión en una de las medidas que más habían reclamado los protagonistas desde la instauración de este sistema.

Las tres nuevas normas para evitar las pérdidas de tiempo

Ya desde el pasado Mundial de Clubes, la IFAB introdujo una novedad por la que, cuando un portero coge el balón con las manos durante más de seis segundos, se señalará córner para el equipo contrario. La novedad es que esta norma se ampliará a otros dos supuestos: para los saques de esquina y para los saques de banda para mejorar la fluidez del juego.

"Habrá una cuenta regresiva, igual que cuando el portero coge el balón con sus manos, tanto para saques de meta como para saques de banda. Si retarda esa cuenta llegando a 0, saque de esquina para el portero. En saques de banda, balón al equipo rival", explica Mr. Asubío.

Otra de las nuevas normas aprobadas por la IFAB llevará a que los jugadores que sean atendidos no puedan entrar al campo inmediatamente al salir a la banda, sino que deberán esperar: "Va a haber un tiempo fijo para jugadores lesionados que tengan que salir del terreno de juego. Un minuto como mínimo fuera del terreno de juego para así intentar que no entren tanto los médicos a los campos".

Por último, se buscará también recortar tiempo perdido en las sustituciones: "Cuando un equipo pida un cambio y se señale el cartelón, el que tenga que salir tiene 10 segundos para abandonar el terreno de juego. De tardar más de 10 segundos, el jugador que va a sustituir a ese jugador, permanecerá como mínimo un minuto fuera del terreno de juego", confirmó Mr. Asubío advirtiendo de que, más allá de este minuto, no podrá regresar "hasta que no salga el balón".