Tremenda discusión entre Hansi Flick y Marcelino tras una entrada a Lamine Yamal

El Barcelona se llevó la victoria en la visita del Villarreal en un día en el que Lamine Yamal volvió a brillar. El extremo español marcó su primer hat trick con la camiseta blaugrana y provocó, tras una entrada dura recibida, la bronca entre Hansi Flick y Marcelino.

Pau Navarro se lanzó con agresividad al corte y aunque tocó balón, impactó con sus tacos en la pierna del joven futbolista culé. Una acción que provocó el cabreo de Hansi Flick, quién recriminó la acción al técnico del Villarreal por las continuas patadas a su futbolista.

Las disculpas de Hansi Flick y Marcelino por su bronca

Una acción que ambos zanjaron con un abrazo tras el pitido final y a la que quisieron quitar importancia en rueda de prensa en dónde ambos dieron su punto de vista. Flick incluso entendió lo ocurrido y acabó hablando maravillas de su rival en los banquillos.

"Al final, en este momento, también espero esto del rival. Es lo que digo, pero se trata de eso. Es una emoción y esto pasa", comenzó diciendo el alemán antes de elogiar a Marcelino. "Está haciendo un trabajo fantástico con su equipo y lo respeto mucho. Al final, después del partido, se acabó. Para mí, se acabó. Nos centramos en eso. Es así. Fue el momento y recibí la tarjeta amarilla por eso. La merecía", aseguró el técnico del FC Barcelona.

Por su parte, Marcelino explicó que no entendía las quejas de Flick, asegurando que se encontró con el encontronazo sin saber ni que había ocurrido. "Bueno, no sé, me he llevado una bronca sin comerlo ni beberlo. No sabía, estaba pendiente del juego y sí que me dio un poquito de rabia, la verdad, porque yo no soy quien pita o no pita o quien hace; nosotros creo que actuamos correctamente, pero ahí se queda", dijo.

"Yo sigo respetando y admirando a Flick antes de esa situación, que es producto de la tensión del partido, de un momento puntual y que no tiene ninguna trascendencia ni en la forma de pensar que tenemos, como sí nos hemos transmitido al final, que, por cierto, me ha pedido disculpas y le agradezco, y para mí no tiene ninguna importancia", zanjó.