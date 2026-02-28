Jorge Morán 28 FEB 2026 - 21:06h.

El uno por uno y notas de la Real Sociedad en Mallorca con seis notables y un suspenso

Carlos Soler está de enhorabuena. No sólo por su gol ante el RCD Mallorca que dio la victoria a la Real Sociedad, sino por ser padre esta pasada semana. El mediocentro fue baja en el encuentro de los suyos ante el Real Oviedo y su equipo lo notó, empatando contra el último de la tabla.

Pero en la isla de Mallorca Soler volvió a ser el mismo. Un jugador decisivo en sus llegadas al área y aprovechando cualquier error de la defensa para abrir el marcador. En su celebración, Carlos se llevó su dedo gordo a la boca, como si de un chupete se tratara, en una clara dedicatoria a su hijo recién nacido.

"La semana pasada habían pasado pocas horas desde que fui papá. Hoy me ha mandado una foto mi novia con mi hijo vestido con la camiseta de la Real y se lo dedico a él y a ella", explicó el futbolista emocionado en su entrevista en DAZN.

Carlos Soler ya piensa en la Copa del Rey

Desde la llegada de Matarazzo a la Real Sociedad el equipo cambió por completo. De estar inmerso en la lucha por el descenso, a verse a las puertas de los puestos europeos. "Tal y como empezó la temporada, veíamos muy lejos esas posiciones, pero hicimos un clic y desde la llegada del nuevo míster hemos mejorado muchas cosas y se está viendo en el campo. Después de partidos sin ganar, volver a la senda de la victoria es importante", explicó Soler.

"Generamos y mucho y si dejamos la portería a cero, como hoy, vamos a ganar muchos partidos", apuntó después de la sufrida victoria ante el RCD Mallorca. Ahora, a unos días de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, Soler sueña con llegar a la gran final. "La Copa en casa con nuestra afición... Intentaremos pasar a la final, que es algo que queremos y lo tenemos cerca", zanjó en DAZN.