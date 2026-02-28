Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 20:27h.

Carlos Soler decidió el partido con su volea en un rechace

El uno por uno y notas de la Real Sociedad en Mallorca con seis notables y un suspenso

La Real Sociedad se impuso al Mallorca por 0-1 en su partido de la jornada 26 de LALIGA EA Sports con el que toma confianza de cara al derbi de Anoeta del próximo miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Con Martín Demichelis ya presente en el palco de Son Moix como nuevo entrenador bermellón, la afición balear terminó harta de su equipo y la directiva con cánticos contra ellos.

A pesar de que fueron los hombres de Gustavo Siviero los que más atacaron en un inicio, Carlos Soler cazó de volea un balón muerto en el área para hacer el único tanto del encuentro. Poca reacción a partir de ahí del equipo local, que seguirá una jornada más en descenso mientras los visitantes se acercan a su vuelta a Europa vía liguera.

El Mallorca, bajo la atenta mirada de su nuevo entrenador, demostró por qué acabará también esta jornada entre los tres últimos de la tabla en un partido en el que la Real Sociedad supo maniatar a sus dos principales peligros, Jan Virgili y Vedat Muriqi. A pesar de ello, el delantero kosovar reclamó un penalti en un agarrón con Zubeldia y castigo para Caleta-Car por una dura entrada en la primera media hora de juego.

Carlos Soler anotó el único gol de la Real Sociedad

Poco después llegaría el único tanto del partido, obra de Carlos Soler, para tener una dedicatoria perfecta para su hijo recién nacido, que vio en su casa el partido con su camiseta txuri-urdin. Oyarzabal vio la carrera de Guedes al espacio y, pese a que la defensa mallorquinista frenó al portugués, la pelota le cayó al valenciano, que no perdonó ante Leo Román.

De ahí al final la Real tiró de oficio para mantener la ventaja ante la desesperación de Son Moix, que poco a poco se iba quedando sin aficionados para silbar o cantar contra la propiedad del club. No hubo reacción de los hombres de Siviero a la espera de ver si Demichelis, en su primera etapa en un club europeo de la élite, puede darle la vuelta a la situación como ya hizo Matarazzo en una Real que va a más en busca de un año histórico.