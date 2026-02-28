Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 17:43h.

El plan de Pellegrino Matarazzo con Barrenetxea y Sucic para el Mallorca-Real Sociedad y el derbi: "Sin opciones"

El Mallorca y la Real Sociedad se enfrentan este sábado en un duelo de la jornada 26 de LALIGA EA Sports que ya tiene alineaciones confirmadas por parte de uno y otro lado con una baja de última hora en el equipo visitante. El club donostiarra ha anunciado que Orri Óskarsson no será finalmente de la partida en Son Moix por una lesión que le hace ser baja y duda para el partido de Copa del Rey del próximo miércoles.

En redes sociales, el conjunto txuri urdin ha confirmado que el delantero islandés sufre unas molestias que le han hecho caerse de la convocatoria inicial de Pellegrino Matarazzo: "Orri Óskarsson no está disponible por molestias en el sóleo derecho".

De este modo, la Real Sociedad reserva a Orri Óskarsson para evitar mayores problemas con un jugador que ha estado lastrado esta temporada por las lesiones. El futbolista nórdico sólo ha podido disputar esta temporada 12 encuentros al haber sufrido una lesión en el muslo que le tuvo de baja desde septiembre hasta enero aunque en los últimos encuentros ha demostrado su olfato goleador.

Orri Óskarsson frena en su mejor momento

El ariete, que ya había marcado un tanto al Espanyol en la segunda jornada de LALIGA EA Sports, se reencontró con gol en el choque de cuartos de final de la Copa del Rey dándole la clasificación a la Real en Mendizorroza. Pocos días después anotó otra diana al Elche para certificar el triunfo liguero y se salió el pasado fin de semana en el empate ante el Real Oviedo con un doblete antes de que los asturianos nivelaran el marcador cerca del final.

La duda con respecto al once de Pellegrino Matarazzo estaba en si Orri Óskarsson podría jugar junto a Mikel Oyarzabal pero esta baja mantiene abierta esta posibilidad de cara a un cambio de esquema del neoyorquino. La intención de los servicios médicos donostiarras será ahora recuperar al futbolista de cara a ese derbi de Anoeta del próximo miércoles con la final de la Copa del Rey en juego.